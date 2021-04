La signora Grazia regala un pianoforte a Deddy: il dolce gesto ad Amici 20

Nel day time di Amici 20 in onda oggi 1 aprile 2021, c’è stato un momento molto tenero dedicato a una sorpresa che Deddy ha ricevuto. Una spettatrice che vede sempre Amici insieme a suo marito ha deciso di fare un gesto molto importante per il cantante del talent di Maria de Filippi. Collegata in streaming con Maria de Filippi, la signora Grazia, ha raccontato della passione della sua famiglia per il programma di Canale 5. E in questi giorni, che lei e suo marito vedono ancora di più il programma di Mediaset, hanno scoperto anche la storia di Deddy e hanno deciso di fare qualcosa per lui. Il figlio della signora Grazia purtroppo non può più suonare il pianoforte e allora lei e suo marito hanno pensato che lo strumento potesse andare nelle mani di una persona che vuole fare musica.

La signora Grazia regala un pianoforte a Deddy

Il cantante è rimasto molto colpito da questo gesto. Ha raccontato che non aveva potuto comprare un piano, che aveva messo da parte i soldi per una tastiera grande ma non poteva permetterselo. E quando ha capito che la signora Grazia aveva chiesto di poter regalare questo piano, ha detto che non riusciva neppure a pensare di poterlo accettare. Ma la signora ha continuato dicendo che il piano sta fermo, perchè suo figlio non può neppure usarlo e le fa davvero molto molto piacere.

“Sono cose belle, spontanee e richieste, vuol dire che qualcosa di te arriva a casa” ha detto Maria de Filippi a Deddy in lacrime per la felicità!

“Ti apprezziamo veramente tanto, sei un ragazzo volenteroso, continua a imparare” ha detto la signora Grazia collegata con Deddy dicendogli che vuole una sola cosa in cambio. La signora Grazia vorrebbe partecipare al prima concerto del cantante!

“E’ molto bello che abbiano deciso di darlo a te, per loro significa tanto, è il pianoforte del figlio” ha detto Maria a Deddy che stenta ancora a credere di aver ricevuto un dono così speciale.