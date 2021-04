Ad Amici 20 il dramma d’amore di Deddy e Rosa prima del nome dell’eliminato

Era prevedibile che si sarebbe consumato un dramma d’amore nella puntata di Amici 20 in onda il 3 aprile 2021. Dalle anticipazioni infatti sapevamo che al ballottaggio finale ci sarebbero arrivati Deddy e Rosa e visto che i due stanno insieme da mesi, era facile pensare che ci sarebbero stati fiumi di lacrime e disperazione, come appunto è successo ieri. Sono ragazzi, sono giovanissimi ed è anche normale che si struggano d’amore. Da ottobre vivono insieme h24 e hanno condiviso questa strada verso il successo tra sacrifici, studio, soddisfazioni ma anche tanti momenti difficili. Ed è vero che tra qualche settimana torneranno alla vita reale e potranno vedersi tutte le volte che vorranno ( si fa per dire). Ma è anche normale aspettarsi il dramma che abbiamo visto ieri. Tante lacrime, discorsi importanti tra Deddy e Rosa prima di conoscere il nome dell’allievo che avrebbe dovuto lasciare la scuola.

Una piccola parentesi: Rosa e Deddy sono due allievi che nelle passate edizioni di Amici probabilmente al serale non ci sarebbero mai arrivati. Ma in questa edizione, votata sulle polemiche e sulle dinamiche create tra i ragazzi e tra i docenti, era chiaro che servissero “personaggi” criticabili e attaccabili. Se porti talenti strepitosi come si è visto, soprattutto nel ballo nelle passate edizioni ( non a caso sono quasi tutti rimasti a ballare tra i professionisti gli allievi, dubitiamo che possa succedere quest’anno ecco) allora non ti puoi aspettare critiche feroci che creino dinamiche come sta succedendo in questa edizione da record. Ma è questa la chiave del successo e dei pazzeschi ascolti che Amici 20 sta facendo.

Amici 20 puntata 3 aprile 2021: lascia la scuola Rosa

A lasciare la scuola è stata Rosa che, tra le lacrime ha detto che se lo aspettava. I due fidanzati hanno deciso di aspettare l’esito del voto della giuria da soli, senza gli altri compagni e si sono detti frasi molto importanti tra lacrime e disperazione. “Non è giusto, non è giusto” continuava a dire Deddy mentre Rosa cercava di consolarlo.

“Credo che Rosa sia stata la cosa più bella di questo mio percorso, senza di lei da tante cose non ne sarei uscito. Senza di lei ci sarebbero stati molti più sorrisi finti, con lei invece era tutto un ridere per davvero” ha detto Deddy di Rosa parlando con Maria.