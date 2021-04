Stasera l’Isola dei famosi: due nuovi ingressi e una doppia eliminazione

Si va in onda anche di Pasquetta e grande attesa per la puntata dell‘Isola dei famosi 2021 in onda oggi, 5 aprile. Che cosa accadrà nella settima puntata? Le anticipazioni non mancano. Vi possiamo dire che questa sera ci saranno due nuovi ingressi, due donne che potranno portare un po’ di forza e voglia di fare, visto che di man power su questa Isola al momento, se n’è visto davvero poco. Ma non solo. Oltre a due nuovi ingressi ci sarà anche una doppia eliminazione. Ricorderete infatti che al televoto questa sera ci sono Daniela Martani e Drusilla Gucci. Una sfida indecifrabile visto che la Gucci ha chiesto di tornare a casa e quindi il pubblico potrebbe accontentarla. Mentre la Martani si sa, non sta molto simpatica ai telespettatori ma il fatto che sia stata isolata sin dall’inizio, potrebbe averla in qualche modo aiutata. I reality generano meccanismi molto strani, per cui per quello che riguarda il voto, ci si può aspettare davvero di tutto.

Quello che i concorrenti non sanno però è che ci sarà una seconda eliminazione. E poi ovviamente, tutti e due i concorrenti eliminati, dovranno arrivare su Playa Esperanza dove scopriranno che Vera Gemma e Myrea Stabile non hanno lasciato il gioco ma sono ancora in gara. E a loro volta, dovranno decidere se continuare o meno.

Isola dei famosi 2021: due nuovi ingressi il 5 aprile 2021

I concorrenti, che già la scorsa settimana non erano sembrati molto felici per lo sbarco di tre nuovi naufraghi sull’Isola, questa sera verranno arrivare altre due donne che parteciperanno all’edizione 15 dell’Isola dei famosi. Dopo l’arrivo di Fariba e Ubaldo e il rientro a sorpresa di Brando, i naufraghi accoglieranno in Palapa due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. Due nuovi ingressi che potrebbero cambiare per l’ennesima volta le carte in tavola e creare nuove dinamiche.

Appuntamento a stasera quindi con la nuova puntata del programma di Canale 5.