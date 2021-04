Isola dei famosi 2021 ascolti in calo: cosa non sta funzionando?

Nonostante ieri la fiction di Rai 1 abbia perso 1 milione di spettatori, rispetto a Makàri andata in onda nelle ultime tre settimane, L’Isola dei famosi 2021 non ha recuperato, anzi. Il reality di Canale 5 perde pezzi strada facendo ma soprattutto perde i migliori concorrenti al televoto. Lasciateci dire che Vera Gemma, Myrea Stabile ed Elisa Isoardi ( con Akash Kumar in Italia nel salotto di casa sua capace di creare più dinamiche del 90% dei naufraghi) da sole, su Playa Esperanza sono uno spreco. Ma lasciateci anche dire che di cose da dire e da fare ce ne sarebbero davvero tante ma in questa edizione dell’Isola dei famosi ci sono diverse cose che non funzionano e cerchiamo di riassumerle punto per punto.

Prima però un riassuntone visivo di quelli che sono stati i dati di queste prime sette puntate, con lo share passato dal 21% al 17 dell’ultima puntata in onda. Che ci sia un problema di ascolti, è parecchio evidente, come è evidente anche il calo, che poi si voglia far finta di nulla, questa è tutta un’altra questione.

Isola dei famosi 2021 ascolti in calo dopo neppure un mese

Prima puntata 3,6milioni 21% di share

Seconda puntata 3,1milioni 18% di share

Terza puntata 3,4milioni 19% di share

Quarta puntata 3,3milioni 19% di share

Quinta puntata 3,3milioni 18% di share

Sesta puntata 3,1milioni 18% di share

Settima puntata 3,1milioni 17% di share

Zero empatia tra opinionisti: un trio che non funziona

Elettra Lamborghini non funziona ed è quasi strano a dirsi ma ha funzionato di più il duo formato da Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi quando la cantante non era in studio. Il problema resta comunque: Iva Zanicchi prende parola per dire delle cose che on creano nessuna dinamica, anzi spezzano il filo di ogni evento. Tommaso Zorzi ci prova ma è costretto a essere ripetitivo ( ad esempio la rubrica è qualcosa di super noioso) e quelle poche frecciate che vengono lanciate muoiono a causa di inviato e conduttrice che non riescono a tenere la diretta.

Massimiliano Rosolino e Ilary Blasi: così non va

La conduzione di Ilary Blasi divide. La conduttrice che parla romanesco ha fatto del suo modo di essere anche il suo stile, per cui da lei ti aspetti proprio questa cosa perchè è così. Ed è anche una chiave di lettura interessante. Se non fosse che l’inviato scelto per questa edizione è da bocciare su tutti i fronti. Non sta sul pezzo, ammoscia qualsiasi discorso, non sa essere la giusta spalla per Ilary, non aiuta i concorrenti. E a volte è persino più semplice capire cosa abbia detto lui piuttosto che Paul Gascoigne, il che è tutto dire.

Poche immagini dall’Honduras: servirebbe qualcosa in più

Se per il GF e il GFVIP 5 c’è una sorta di overdose, tra dirette, contenuti e via dicendo, per l’Isola non c’è nulla, il vuoto cosmico. Il fine settimana non si manda in onda neppure una fascia nel day time mentre invece si potrebbe pensare a qualcosa di lungo anche perchè il vero successo di un reality lo fanno le dinamiche che si creano in settimana. E visto che sull’Isola succede di tutto, ma noi sappiamo praticamente zero, si dovrebbe pensare a uno spazio diverso per quello che accade sulle spiagge honduregne.

Tra l’altro si fa tutto di fretta, mentre si potrebbe dare più spazio alle prove in settimana, e magari dare anche qualcosa in più da mangiare e cose da fare ai concorrenti, come succedeva nelle passate edizioni. In puntata ci potrebbero essere confronti, chiacchiere e pensieri su quello che l’Isola toglie e dà. E invece il lavoro degli autori è parecchio discutibile in questa edizione, c’è poco di tutto, e poi ci lamentiamo che alcuni concorrenti non parlano mai. Peccato che non ci sia neppure il tempo nel day time di vedere tutti. Servirebbe una struttura diversa in generale, non si possono perdere ore per stupide prove che, anche in passato, venivano affrontate in altri momenti. Esempio prova leader di ieri: la prima parte, con i sacchi, si poteva fare anche in settimana ( e se ci fossero stati gli eliminati si prendeva in considerazione la classifica generale) per poi dare spazio alla prova del fuoco in diretta.

Così non va e un altro mese e mezzo a parlare di riso e robe simili, sarà davvero un incubo. Se poi consideriamo che Daniela Martani è tornata in Italia ed Elisa è su Playa Esperanza…