Brando Giorgi il nuovo Raz Degan: da solo contro tutti, riuscirà a reggere sull’Isola 2021?

Abbiamo davvero troppe poche immagini per poter dare un giudizio e capire se davvero sull’Isola sia in corso una sorta di boicottaggio contro Brando Giorgi o se sia davvero così insopportabile come molti dei concorrenti del reality di Canale 5 sostengono da giorni. Per cui al momento possiamo limitarci a raccontare quello che è successo: quando Brando è arrivato su Playa Parasite non ha avuto nessun problema con Fariba e Ubaldo che pare si siano trovati benissimo con lui. Ma una volta riuniti tutti insieme, ecco che sono tornati i problemi che avevano portato Brando alla prima nomination. L’attore non si sente a proprio agio e dopo le ultime discussioni con Andrea Cerioli che lo accusava di dire le cose solo davanti alle telecamere per attirare l’attenzione, ha deciso di allontanarsi dal gruppo. Nel day time dell’Isola dei famosi 2021 in onda oggi, 8 aprile 2021 su Canale 5, abbiamo visto Brando comunicare la sua decisione: mettersi da parte. Fare un’isola solitaria. Non è la prima volta che succede e il naufrago più illustre che ha usato questa tattica è stato Raz Degan che poi, l’isola l’ha anche vinta.

L’isola dei famosi 2021 news: Brando contro tutti

Giorgi ha spiegato che si farà una sua capanna, che gestirà le sue cose e che darà una mano solo al fuoco, visto che non se lo può accendere da solo ( in realtà potrebbe ma dovrebbe poi tenerselo accesso sempre da solo). Gli altri anno reagito in modo molto forte a questa scelta, in particolare Andrea Cerioli ( che ha definito l’atteggiamento di Brando viscido) e Valentina Persia hanno dimostrato di non gradire l’atteggiamento di Brando. La comica ha sottolineato che forse non sono gli altri a doversi fare delle domande ma che dovrebbe essere lui a chiedersi come mai ci sia così poca sintonia. Forse perchè parla parla quando nessuno lo vuole sentire? Perchè crede di essere meglio degli altri? Brando ha continuato sulla sua posizione dicendo che alla sua età è anche libero di decidere come meglio comportarsi.

Brando Giorgi comunica di volersi separare dal gruppo, esplodono i dissapori con Andrea Cerioli, Valentina Persia e Gilles Rocca.#isola pic.twitter.com/4cve2zmJsj— isola out of context (@oocisola) April 8, 2021

Brando ha spiegato che è stato tutto davvero complicato fino a questo momento, e che ci sono delle dinamiche nelle quali proprio non riesce a inserirsi, per questo sceglie di isolarsi.

La sensazione così, guardando da casa, è che Brando, qualora non dovesse essere il leader, finirà dritto in nomination e difficilmente si salverà a meno che nel corso di questi giorni, non vedremo qualcosa di strepitoso che porterà il pubblico a casa a schierarsi dalla sua parte.