Beppe Braida in lacrime lascia l’Isola: i genitori hanno preso il covid

Un paio di ore fa sui canali social dell’Isola dei famosi 2021 era stata data la notizia dell’abbandono di Beppe Braida. Si era parlato di gravi motivi familiari che lo avevano portato a prendere questa decisione. Nel day time dell’Isola di oggi abbiamo purtroppo capito quali sono i motivi per i quali Beppe ha dovuto abbandonare il gioco. Purtroppo i suoi genitori si sono ammalati, hanno preso il covid. In lacrime il comico ha spiegato ai suoi compagni quello che stava succedendo e ha raccontato che il suo papà è stato ricoverato. Ed è per questo che non può aspettare un solo minuto in più e deve tornare in Italia. Beppe ha anche raccontato ai compagni che lo hanno ascoltato sconvolti, seppure hanno cercato di stargli vicino e incoraggiarlo, che anche la sua mamma purtroppo è risultata positiva anche se non ha avuto ancora bisogno del ricovero in ospedale.

Purtroppo, anche nel gioco entra violentemente la vita vera in questo drammatico periodo che stiamo vivendo tutti. E’ una vera e propria guerra che può cambiare la vita di qualsiasi persona da un momento all’altro.

Beppe Braida lascia l’Isola dei famosi 2021: le ultime news

Tra le lacrime di tutti i compagni, Beppe ha lasciato l’Honduras per raggiungere la sua famiglia in Italia e cercare di fare il possibile per stare loro vicino. Ci auguriamo che il comico possa abbracciare anche il suo papà prima possibile, una volta finito questo incubo.

E non possiamo però fare a meno di notare come anche in questi casi, la cattiveria si riversa sui social che sono diventati ormai un luogo che accoglie gente con grande frustrazione. Già perchè di fronte a una notizia di questo genere, i commenti di chi dice che non si noterà la sua assenza, sono davvero imbarazzanti.