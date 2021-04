Dopo Tommaso anche Enula sbarca a Verissimo, e gli altri ex di Amici 20?

Nella puntata di Verissimo in onda sabato 17 aprile 2021, Silvia Toffanin avrà modo di ospitare un altro giovane talento che si è formato nella scuola di Amici 20. Parliamo di Enula, la cantante che è stata eliminata nell’ultima puntata del talent in onda al sabato sera di Canale 5. Una notizia che è stata accolta con grande gioia dai fan di Amici ma anche da parte di quelli che fanno il tifo per Enula e vogliono vederla ancora esibirsi. E visto il talento della cantante, anche una scelta giusta dal nostro punto di vista. Ma c’è una domanda che ovviamente iniziano a farsi i fan di Amici. In base a quale criterio si scegli che ospitare a Verissimo? Dopo le prime puntate del serale sono stati invitati nel programma di Silvia Toffanin solo Tommaso, il ballerino allievo di Alessandra Celentano e ora appunto Enula, che sbarcherà su Canale 5 nel pomeriggio di sabato.

Come mai gli altri concorrenti eliminati non sono transitati nello studio di Silvia Toffanin?

A Verissimo non c’è stato spazio ad esempio per Ibla, cantante di Arisa. Nessuno spazio per Raffaele, cantante della squadra di Rudy Zerbi. E non abbiamo visto a Verissimo neppure Rosa, nonostante anche sui social si parli molto di lei, più che per il talento nel ballo, per la sua storia con Deddy… Niente intervista neppure per Esa, nonostante la sua storia personale molto difficile e tante cose da raccontare oltre alla musica fatta ad Amici 20. Nessuna intervista per Gaia, nonostante avesse fatto anche un altro programma di Canale 5.

E’ normale quindi chiedersi come mai alcuni si, altri no. Ma del resto succede sempre anche con gli altri programmi. Non tutti transitano dal salotto di canale 5 ma è lecito domandarsi il criterio delle scelte! Per Tommaso ad esempio c’era una bella notizia da dare, la borsa di studio, per Enula ci sarà un’altra bella novità?