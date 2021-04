Milly Carlucci prende posizione dopo il tweet volgare dall’account di Ballando: i fatti

Qualcuno non avrà ben capito che cosa è successo nella tumultuosa giornata di oggi su Twitter per quello che riguarda Ballando con le stelle. Tutto è iniziato questa mattina quando dall’account ufficiale del programma di Rai 1, è stato “retweettato” un messaggio molto volgare. L’azione non è passata inosservata tanto che su Twitter da questa mattina, anche i giornalisti di tv non parlano d’altro. Anche i tanti fan di Ballando con le stelle si sono chiesti come sia stato possibile. Nessuna risposta ufficiale fino a pochi minuti fa quando Milly Carlucci ha fatto sapere che cosa sta succedendo sempre dai social. La conduttrice di Ballando con le stelle ha spiegato che al momento nessuno si sa spiegare che cosa sia accaduto ma che sono in corso delle verifiche per capire quello che è successo, una cosa per la quale il colpevole, dovrà “pagare”. A meno che non si tratti di un hacker ovviamente…In quel caso ci sarebbe ben poco da fare. Diverso il discorso se si fosse trattato di una trovata di qualcuno che ha modo di entrare nell’account e gestirlo.

Le parole di Milly Carlucci dai social

Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso

E ancora:

E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle

Ma qual è stato questo messaggio così volgare che ha fatto arrabbiare persino Milly Carlucci? Ve lo riproponiamo perchè se è anche vero che dal Twitter ufficiale del programma di Rai 1 è stato cancellato, potrete immaginare che in realtà lo screen da questa mattina rimbalza da una pagina all’altra.

IN generale questo messaggio non sembra avere nulla a che fare con il programma, con una polemica o con qualcosa che ruoti attorno al mondo di Ballando con le stelle…Vedremo gli sviluppi!