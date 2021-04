Amici 20 anticipazioni 24 aprile 2021: un solo eliminato ma tre a rischio

Come sempre arrivano le anticipazioni dall‘ultima puntata di Amici 20 registrata ieri. Si prosegue quindi con questa modalità per quello che riguarda il talent di Maria de Filippi, immaginiamo quindi che solo la finale potrebbe andare in onda in diretta. La puntata che vedremo domani, 24 aprile, è stata registrata ieri e anche in questa occasione c’è stato un solo concorrente eliminato. Volete scoprire di chi si tratta? Continuate a leggere le nostre anticipazioni, se invece non amata gli spoiler, interrompete la lettura!

Amici 20 anticipazioni e news: spoiler puntata 24 aprile 2021

Stando alle anticipazioni relative alla puntata di Amici 20 registrata ieri, sarà una serata molto equilibrata quella che vedremo a livello di sfide. Il motivo? Tutte e tre le squadre perderanno. Ormai le tre squadre sono abbastanza bilanciate anche per numero di concorrenti ed è chiaro aspettarsi un risultato simile.

Saranno tre i concorrenti al ballottaggio. Nel momento in cui perderà la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, finirà al ballottaggio il cantante Raffaele. Quando invece perderà la squadra di Pettinelli e Peparini, a rischio eliminazione ci sarà Samuele. Fino a qualche tempo fa il ballerino era considerato il vincitore sicuro per il circuito danza ma Giulia ormai è nettamente avanti e potrebbe strappargli il trofeo. Perderà anche stavolta la squadra di Celentano e Rudy Zerbi e in questo caso, a rischiare di uscire, è il cantante Deddy, anche questa settimana arrivato quindi alla fase più rischiosa del programma.

Nella prima sfida a tre quindi, a salvarsi, stando a quelle che sono le anticipazioni di Amici 20, sarà Samuele.

Al ballottaggio finale, per lo scontro definitivo arriveranno due cantanti: Deddy e Raffaele, chi uscirà?

Amici 20 anticipazioni: l’eliminato del 24 aprile 2021

Come saprete ormai, anche questa settimana il nome del concorrente eliminato sarà fatto in casetta. Ma stando ai rumors che circolano sui social in queste ore, pare che a lasciare il talent di Maria de Filippi sarà Raffaele. Cosa che ovviamente scopriremo solo domani sera.