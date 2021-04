L’Isola si divide in due e i gruppi si spaccano: i nominati del 26 aprile 2021

E alla fine si torna a parlare di gruppi. Per provare a sciogliere “la sporca cinquina” gli autori dell‘Isola dei famosi 2021 che in ogni puntata regalano una perla diversa del regolamento, hanno quindi deciso di movimentare le cose dividendo i naufraghi in due nuovi gruppi. Da un lato i primitivi dall’altro gli arrivisti. E’ stata Francesca Lodo a decidere chi mandare dall’altra parte. Awed e Roberto, insieme a Isolde, hanno subito dato il loro contributo, vincendo le due prove a disposizione. E di certo in settimana si batteranno, anche insieme a Fariba, per dimostrare di essere in grado di fare gruppo anche con i nuovi arrivati. Dall’altra parte si rompono gli equilibri anche se al momento c’erano ancora due “vittime sacrificabili” come si è visto sul finale. Facile immaginare che Myrea sarebbe stata la più votata e ancora più facile immaginare che poi il leader avrebbe fatto il nome di Ubaldo.

Ed è sempre più evidente che quello che vediamo nella settimana con i day time non rispecchia poi l’umore dei naufraghi perchè altrimenti, dopo lo scontro che c’è stato, Andrea Cerioli avrebbe dovuto fare il nome di Valentina Persia e invece ha cambiato strategia.

Isola dei famosi 2021 due gruppi in Honduras

Per quanto riguarda l’altro gruppo invece apprezzabilissima la alcuni di non mandare subito al voto Manuela, anche se alla fine, c’è finita lo stesso insieme a Ciufoli. I nominati della serata sono infatti Roberto e Manuela per il gruppo degli arrivisti, Myrea e Ubaldo per i primitivi. Inoltre se dovesse uscire uno tra Myrea e Ubaldo, stando al regolamento usato ieri con Vera Gemma, per loro non ci sarebbe la possibilità di rientrare in gioco affiancando Beatrice, ma tornerebbero subito in Italia. Entrambi infatti hanno già usufruito di seconde possibilità.

Per il momento quindi il vero gruppo, quello dei capetti Valentina e Gilles, non si è ancora spaccato, anche se forse Francesca Lodo qualcosa da ridire la avrà dopo la prova non fatta. Vedremo comunque la prossima settimana, se mai Myrea dovesse uscire, puntare un altro, non sarebbe facile…