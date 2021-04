Sangiovanni giù per la classifica, Giulia lo aspetta un’ora fuori di casa per consolarlo

Sangiovanni e Giulia sono certamente la coppia più amata e seguita di questa edizione di Amici. I due stanno insieme da mesi ormai, e a parte alcune incomprensioni, sono rimasti quasi sempre uno al fianco dell’altro e si sono incoraggiati sempre a vicenda. Sangiovanni è stato fondamentale per Giulia: le ha fatto capire di essere bella, di essere brava. L’ha aiutata moltissimo in tante situazioni e anche Giulia è stata speciale per il cantante, tanto da ispirarlo per scrivere anche delle canzoni! Come abbiamo visto nel day time di Amici 20 di oggi, i due sono ancora legati e affiatati ( qualcuno aveva avuto dei dubbi dopo l’ultimo serale). E Giulia è stata dolcissima quando ha visto che Sangiovanni, da terzo in classifica per il televoto, ci era rimasto un po’ male. Il cantante infatti, almeno per il pubblico, è sempre stato il vincitore e vedersi terzo, dopo Aka e Deddy, lo ha messo un po’ in crisi.

Tutta la preoccupazione di Giulia per il suo Sangiovanni ad Amici 20

Vedendolo uscire un po’ giù di morale, Giulia ha iniziato a pensare che forse il suo fidanzato non stesse bene e allora è entrata in ansia, decidendo di aspettare fuori dalla casetta il ritorno del cantante. Giulia ha atteso per più di un’ora fuori. E ha avuto anche modo di salutare in qualche modo la sua mamma: “Sembro mia mamma che mi aspetta quando esco la sera e si preoccupa, adesso capisco che cosa si prova“.

Giulia ha aspettato con grande palpitazione il ritorno di Sangiovanni e alla fine lo ha accolto tra baci e abbracci. E tutto è sembrato finire nel migliore dei modi.

C’è anche da dire che Sangiovanni c’è rimasto un tantino troppo male, arrivare terzo per una volta potrebbe essere anche normale, non sarebbe il caso di farne una tragedia. In altre occasioni si è sempre messo nelle posizioni basse delle classifiche e allora poi perchè dire che “è arrivato il suo momento” ?