Amici 20 anticipazioni 1 maggio: due ballerini a rischio

Sarà una puntata ricca di sfide anche quella di Amici 20 in onda il primo maggio 2021. Tanto spettacolo nella studio di Canale 5 con una delle ultime puntate del talent. Ormai infatti manca pochissimo al gran finale. L’ultima puntata di Amici 20 con la finalissima andrà in onda in diretta il 15 maggio 2021. Ma intanto la corsa verso la coppa continua per i concorrenti di questa edizione. Chi è l’eliminato della puntata di Amici 20 che è stata registrata ieri? Le anticipazioni corrono sui social ed è anche per questo che possiamo raccontarvi solo alcune delle cose che sono successe ieri. Come sempre eviteremo di dare molti dettagli per non rovinare la visione della puntata. Ma chi volesse scoprire i nomi dei ragazzi che sono finiti a rischio eliminazione, può continuare a leggere. Se invece siete arrivati qui per sbaglio e non amate spoiler e anticipazioni, allora fermate pure la lettura!

Amici 20 anticipazioni puntata 1 maggio 2021: tre ballerini al ballottaggio

La puntata sarà sicuramente molto complicata per la categoria ballo visto che tre ballerini arriveranno alla fine. A quanto pare anche questa volta ci sarà una sconfitta per squadra e infatti alla fine ci ritroveremo al ballottaggio Serena per la squadra di Rudy e Alessandra, Alessandro per la squadra di Arisa e Cuccarini e Samuele per la squadra di Veronica e Anna. La prima a salvarsi, stando a quelle che sono le anticipazioni circolate in rete, dovrebbe essere la ballerina Serena.

Amici 20 anticipazioni puntata 1 maggio 2021: Alessandro vs Samuele, chi esce?

Non sappiamo chi lascerà la scuola ma visto quello che è successo negli ultimi giorni ci viene da pensare che Samuele possa davvero aver bisogno di tornare a casa. Ha avuto diversi problemi anche con la sua fidanzata, non si diverte con i compagni come dovrebbe. Non ama mettersi in gioco cercando di fare altro. Questa sua mancanza di autoironia però di recente lo ha reso anche meno amato dal pubblico che continua a piazzarlo negli ultimi posti delle classifiche che vengono fatte. E così da uno dei super favoriti di questa edizione, Samuele è diventato, anche complice Veronica Peparini che non l’ha spronato a mettersi in gioco, uno dei ballerini da mandare a casa. Un peccato.

Appuntamento quindi a domani sera per scoprire chi tra Alessandro e Samuele ha lasciato Amici 20.