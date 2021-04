Il caso Gilles Rocca all’Isola: perchè non si ritira?

Gilles Rocca è arrivato alla canna del gas come si sul dire in questi casi. E’ stanco, il suo fisico sta risentendo di questo mese di completo digiuno ( del resto se non si accettano le prove, non si mangia caro Gilles). I suoi compagni all’Isola dei famosi 2021 lo descrivono come una persona nervosa sin dal sorgere del sole e dicono che questo cambiamento c’è stato soprattutto nelle ultime due settimane. In realtà a noi a casa la sua arroganza e una tracotanza inspiegabili, erano arrivate già dal primo giorno. Ne sa bene qualcosa Elisa Isoardi che aveva messo subito una bella etichetta sulla testa del suo ex compagno di danza a Ballando con le stelle. Immaginiamo che per arrivare tutti a dire che si rischia anche qualcosa di cui si potrebbe sentire, siamo andati ben oltre quello che abbiamo visto anche in diretta. E allora ci chiediamo: se lo stesso Gilles ha ammesso di non farcela più, di aver quasi chiesto di essere votato ( come hanno fatto anche altri prima di lui, questo sia chiaro) perchè non sceglie di ritirarsi? Sarebbe forse cosa buona e giusta. Lo ha detto saggiamente Emanuela Tittocchia prima di fare la sua nomination: Gilles se è così stanco e provato può sempre ritirarsi.

Gilles Rocca alla canna del gas ma perchè non si ritira?

Peccato che nessuno dallo studio, tra conduttrice e opinionisti, abbia pensato di suggerirlo prima, mentre si discuteva del voto e delle nomination. Ci sarà forse una penale da pagare, potrebbe essere ma se in discussione c’è la salute, la stabilità mentale, non è forse il caso di farci un pensierino? Anche perchè nel bene o nel male, si va sempre al televoto con altri concorrenti ed è il pubblico che ha l’ultima parola. Di certo per tutto quello che ha fatto Gilles in queste settimane, probabilmente uscirà con una percentuale assurda, ma tutto può succedere. Come anche che il pubblico non lo voti solo per il gusto di vederlo ancora lì. E’ un reality, si mette tutto in conto e se davvero si sta male, non si rischia, si torna a casa senza aspettare un televoto.

Isola: i nominati del 29 aprile 2021

Gilles, che è stato il più votato dal gruppo dei primitivi, andrà al televoto con Rosaria, rimasta l’ultima nella catena di salvataggio e poi con Roberto Ciufoli. Lunedì sera scopriremo che cosa ha deciso il pubblico.