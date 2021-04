Le lacrime di Giulia e la rivincita di Fariba: il girl power vince

L’avventura di Fariba sull’Isola dei famosi 2021 era iniziata davvero nel peggiore dei modi. Gli arrivisti, vuoi perchè un po’ avevano studiato tutti i concorrenti ( e ben sapevano il seguito che Fariba può avere) vuoi perchè si sono davvero trovati bene con la Teherani, l’hanno accolta sotto la loro ala protettiva e per lei tutto è cambiato. Lo abbiamo visto anche nelle diverse clip mandate in onda nella puntata dell’Isola di ieri, con le lacrime prima di Fariba e poi con quelle di Giulia Salemi, chiamata ancora una volta a stare vicino alla sua mamma. Fariba ha una storia molto importante alle spalle e come lei però ha fatto notare, nessuno le ha chiesto niente del suo passato. Ma è una prerogativa di questa Isola dei famosi: avete mai visto delle clip dove i naufraghi parlano tra loro di qualcosa di importante? Siamo stati abituati in passato a vedere confessioni, lettere scritte a persone importanti, percorsi verso la rinascita. Questa Isola anomala non ci ha regalato niente di tutto questo. Zero amicizie speciali, zero racconto, solo un gruppo di sgangherati che nega fino all’evidenza, incapace di assumersi le sue responsabilità.

Fariba alla riscossa: alla fine il girl power trionfa

E per fortuna che poi ci sono dei momenti come quello che ha visto Giulia Salemi e sua madre protagoniste. Se Fariba si è messa da parte durante il GF VIP per dare spazio a sua figlia, con questa vicinanza anche se virtuale, le due hanno dimostrato il fortissimo amore che provano l’una per l’altra. Un legame indissolubile che certo, sta cambiando perchè Giulia è diventata ormai una donna. Ma per una madre, di certo, non c’è frase più bella del sentirsi dire che si voglia diventare come lei. E Giulia lo ha ripetuto più volte.

Per Fariba, ancora una volta salvata dal pubblico, arriva l’ennesima dimostrazione di quanto sia amata fuori, anche forse grazie a Giulia. E grazie a questo nuovo gruppo per lei, che era stata sempre accusata di essere persino “satanica” una bella rivincita all’insegna del girl power.

Come direbbe Fariba: l’universo sa…