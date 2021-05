Tancredi lascia Amici 20, la rivelazione inaspettata di Maria: “Ha avuto il covid”

Chi ci legge saprà bene che per quello che ci riguarda, Tancredi avrebbe dovuto avere un posto nella finalissima di Amici 20. E non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che se fosse entrato prima, insieme a tutti gli altri, probabilmente il suo percorso nella scuola sarebbe stato diverso. Ieri a spiegare come mai Tancredi è entrato così tardi, in extremis, ci ha pensato Maria de Filippi che ha fatto una rivelazione inaspettata. Più volte abbiamo detto che questa edizione di Amici, come anche tutti i programmi in onda in tv, sono diversi dal solito e nel loro piccolo, sono un vero e proprio miracolo visto tutto quello che è successo nell’ultimo anno. E quello che ha raccontato Maria de Filippi ieri sera, ne è un esempio. La conduttrice ha rivelato che quando Tancredi è arrivato al provino, pronto poi per il suo possibile ingresso in scuola con una sfida, era risultato positivo al covid 19. Un percorso tutto in salita quindi per Tancredi che ha dovuto affrontare la malattia da solo in albergo.

La rivelazione di Maria: Tancredi ha avuto il covid 19

La conduttrice ha spiegato che lei non aveva mai avuto dubbi sul fatto che potesse essere uno dei talenti più forti di questa edizione ma che allo stesso tempo, vedendolo esibire sul palco, non avrebbe mai pensato di ritrovarlo poi chiuso e timido nel rapporto con gli altri. E racconta:

Il fatto che pensavi di non reggere un palco non l’ho visto all’inizio. Voi non lo sapete, ma quando Tancredi arriva, viene tamponato e si scopre che ha il Covid. Lui è stato 20 giorni ad aspettare in hotel. Quando si è esibito nessuno ha avuto dubbi su come tenesse il palco. Lui invece si ed era molto preoccupato e insicuro. Anzi, io credevo fosse determinatissimo e sicurissimo. Poi ho capito che la mia era un’impressione sbagliata. Però sei stato bravo davvero Tancredi e l’ultimo inedito è bello

Tancredi ha poi ringraziato Maria per la possibilità che ha avuto e noi gli auguriamo davvero solo il meglio!