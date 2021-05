Giulia Stabile vince Amici 20 e raggiunge il milione di follower

Quando vi abbiamo fatto il nostro personale pronostico per la vittoria di Amici 20, vi avevamo fatto, oltre due settimane fa, il nome di Giulia Stabile come possibile vincitrice. Avremmo voluto vedere Giulia sul podio perchè in questa edizione, la sua strada verso quella coppa, è stata impeccabile. Si è raccontata, si è mostrata al pubblico senza filtri, ha amato, ha tanto sorriso e riso. E ha danzato. Ha ballato perchè su quel palco trovava il suo angolo sicuro, il suo spazio nel mondo. Al centro del palco diventava quella Giulia che, come spesso ha ricordato anche Maria de Filippi, con gli altri faticava a mostrare. Una Giulia con un passato un po’ complicato alle spalle, tra azioni di bullismo subite e una scarsa consapevolezza della propria purezza e bravura. Non ci ha mai creduto che avrebbe vinto e anche alla fine al centro ha voluto il suo Sangiovanni, una persona preziosa che l’ha amata ma soprattutto che l’ha aiutata in un cammino non sempre semplice. Un aiuto per il quale non ha mai chiesto niente indietro ma di certo Giulia con il suo amore, gli ha dato tanto. E anche per questo è stato molto bello vederli insieme al centro del palco, con le carte, in attesa di conoscere il nome del vincitore.

Giulia vince Amici 20

La piccola Giulia Stabile scrive altri record per Amici. Oltre a vincere anche il premio TIM, trionfa come ballerina ed è la prima volta che il programma viene vinto da una ballerina donna. Una bella soddisfazione come il riconoscimento che arriva anche dal pubblico: per Giulia si tocca la vetta di 1 milione di fan. Un successo strepitoso e meritato in una edizione in cui di cose belle ne abbiamo viste davvero tante.

In bocca al lupo a Giulia per tutto quello che verrà. La strada è tutta in salita e questo è solo l’inizio.