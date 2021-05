Ludovico Tersigni al timone di X-Factor? La scommessa di Sky

La notizia del giorno per gli amanti del piccolo schermo e anche dei talent show la lancia Dagospia. Dal noto portale infatti arrivano le ultime news sul nome del conduttore della prossima edizione di X-Factor. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan si è andati alla ricerca di un volto giovane e fresco, un volto nuovo per il programma di Sky che dovrà in qualche modo anche rinnovarsi in assenza di Cattelan. E il nome scelto da Sky dovrebbe essere quello di Ludovico Tersigni. I giovanissimi lo conoscono ( e lo amano moltissimo) per la sua partecipazione alla serie Skam. I meno giovani lo avevano visto e apprezzato allo stesso modo, anche in fiction come Tutto può succedere. E’ uno degli attori più promettenti nel panorama italiano e per festeggiare i suoi 25 anni potrebbe anche avere un ruolo importante come quello di una conduzione in solitaria. Un debutto importante, un rischio certo per Sky, ma come ripetiamo più volte, da qualche parte, si dovrà anche ripartire. La frase “largo ai giovani” non deve certo restare solo depositata su un foglio ma si deve attuare e Sky, potrebbe aver fatto un azzardo.

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X-Factor?

Nipote di Zoro il conduttore di Propaganda Live su La7, ( ma non parente di Alessandro Tersigni amatissimo protagonista de Il paradiso delle signore) , esordisce sul grande schermo nel 2014, diretto proprio dallo zio in Arance & martello, film presentato alla 71° Mostra del Cinema di Venezia. Tra gli ultimi ruoli interpretati anche quello del protagonista della serie Summertime su Netflix ( presto arriverà in piattaforma anche la seconda stagione), nei panni di Ale un giovane campione di motociclismo. Nel 2017 è il protagonista del film Slam – Tutto per una ragazza, che gli vale un Nastro d’Argento. Non solo, lo abbiamo visto anche in Oltre la soglia, e come dicevamo in precedenza in Tutto può succedere al fianco di due grandissime attrici italiane giovanissime, Benedetta Porcalori e Matilda de Angelis.

Con il ruolo di Giovanni in Skam, conquista il pubblico delle giovanissime ma non si lascia travolgere dal successo social. Non li usa e a quanto pare non li ama moltissimo ( non sappiamo però se abbia un profilo privato che condivide solo con le persone che fanno parte della vita vera e non di quella virtuale).

Dopo la notizia lanciata da Dagospia non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte di Sky. Vedremo nelle prossime ore che cosa succederà. Per la prossima edizione di X-Factor c’è ancora tempo ma tra qualche settimana dovrebbero iniziare le selezioni e il nome del conduttore dovrebbe quindi essere rivelato.