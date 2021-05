L’Isola dei Famosi 2021 ha eletto il suo primo finalista: a sorpresa, è un uomo

A oramai circa due settimane dalla fine del programma, L’Isola dei Famosi 2021 ha deciso di eleggere il suo primo finalista: ovvero il naufrago che resterà immune da nomination e meccanismi eliminatori fino al giorno della grande finale; una finale che, come ipotizzato a più riprese, si svolgerà in Honduras così da evitare che i concorrenti siano costretti a svolgere i 10 giorni di quarantena previsti dalle leggi italiane (lasciando di fatto il programma allo scoperto).

Quindi, parlando di finale, chi è il primo finalista ufficiale de L’Isola dei Famosi 2021? Per eleggerlo, Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino hanno sottoposto ad alcune prove i vari naufraghi rimasti ancora in gara. I concorrenti sono stati divisi in tre gruppi e ognuno di esso si è dovuto cimentare con un gioco diverso; il migliore di ogni gioco ha conquistato l’immunità dalle nomination di questa sera 21 maggio 2021 ma anche un posto nel televoto flash…

L’Isola dei Famosi 2021 ha eletto il suo primo finalista

Nella prima sfida, Valentina Persia, Miryea Stabile, Isolde Kostner e Angela Melillo si sono sfidate al gioco “Appesi a un filo”: attaccate ad un cordino, le naufraghe hanno dovuto cercare di restare attaccate il più possibile prima che il loro peso le facesse cadere in acqua. Le prime a mollare la presa sono state Valentina Persia e Miryea Stabile, a cui si è poi unita anche Angela Melillo. Isolde Kostner si è conquistata l’immunità dalle nomination e un posto al televoto flash.

Nella seconda sfida, abbiamo visto disputare lo stesso gioco ma con quattro naufraghi uomini: Awed, Matteo Diamante, Andrea Cerioli e Ignazio Moser. I primi a crollare sono stati Ignazio Moser e Awed, poi è scivolato anche Matteo Diamante. Andrea Cerioli si è conquistato l’immunità dalle nomination e un posto al televoto flash.

Nella terza ed ultima sfida, tutti i concorrenti usciti sconfitti dalle due precedenti prove (ad eccezione di Ignazio Moser e Valentina Persia che hanno perso per primi nelle rispettive manche) si sono dovuti cimentare per l’ennesima volta nel gioco del bilancere: tenere davanti a sé e con le braccia tese un sacchetto del peso proporzionato al 5% del proprio peso corporeo. Uno dopo l’altro sono caduti ma l’ultima a restare in gara è stata Angela Melillo: così facendo si è conquistata l’immunità dalle nomination e un posto al televoto flash.

Isolde Kostner, Andrea Cerioli e Angela Melillo si sono giocati attraverso il televoto flash la chance di diventare primo o prima finalista de L’Isola dei Famosi 2021. A voto ultimato, il pubblico da casa ha deciso di premiare l’ex tronista Andrea Cerioli: per lui è arrivato il 49% delle preferenze totali. È stato comunque un testa a testa con Isolde Kostner che ha portato a casa un più che discreto 42% dei voti. Per la Melillo – ahilei! – solo un magrissimo 9%.