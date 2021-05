Elisa Isoardi rinata dopo L’Isola dei famosi: “Ho svelato tutto di me”

Sulla rivista Gente Elisa Isoardi si complimenta con se stessa, sa di aver dato tutto quello che poteva all’Isola dei famosi ed è orgogliosa. Non ha solo ritrovato una forma fisica che non aveva da quando era ragazzina e che desidera mantenere, ma confida di essere rinata. Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare l’Isola dei famosi a causa di un incidente all’occhio, anche se c’è chi crede sia solo una scusa e che era tutto previsto. Tornando alla Isoardi e alle sue confidenze su Gente leggiamo che oggi ha una nuova consapevolezza perché ha avuto il coraggio di mettersi in gioco.

ELISA ISOARDI FIERA DI AVERE MOSTRATO LE SUE FRAGILITA’

“Ho abbandonato l’Isola con la consapevolezza di essermi messa a nudo per la prima volta dopo 18 anni di carriera” ha confidato e ha proseguito: “Laggiù sono rinata, ho avuto il coraggio di mettermi in gioco, mostrando la vera Elisa, quella che non ti aspetti dopo tanti anni in Tv. Ho svelato tutto di me: le fragilità, la paura di sbagliare, di deludere, la tempra da combattente, la forza e il piglio un po’ maschile, che hanno le donne di montagna come me”.

Ringrazia il reality show di cui è stata protagonista e non solo per l’esperienza importante ma anche perché l’ha aiutata con la sua famiglia, con sua madre e con suo fratello. Elisa non ha nascosto che con la madre aveva avuto dei problemi e anche che il fratello non l’aveva mai vista in tv. Con L’Isola qualcosa è cambiato.

“Donna fortissima, che mi ha cresciuta da sola dopo la separazione da mio padre, ed è grazie a lei se sono così tosta. A un certo punto ci eravamo allontanate: un po’ la distanza, un po’ il mio lavoro spesso totalizzante – ha confessato la Isoardi – Oggi non è più così, ci basta uno sguardo per capirci. La permanenza sull’Isola ha rafforzato il nostro legame”.