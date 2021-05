Elisa Isoardi taglia 42 dopo L’isola dei famosi ma si commuove

La 42 non la indossava da quando aveva 14 anni, Elisa Isoardi entra felice nello studio di Verissimo, si piace e Silvia Toffanin commenta: “Ma stai da Dio non sei troppo magra sei sana”. Arrivano poi le immagini dell’Honduras, dell’Isola dei famosi ed Elisa Isoardi si commuove: “Quella ero veramente io? E’ uno dei programmi più duri al mondo. Mi chiedono se mangiavamo e la gente non ci crede che non c’è niente, non c’è deodorante e io tendo a specificare che non si mangia e che quando mangi dopo un mese per la prima volta ti fanno male i denti e le gengive. Quando sei lì il bagno non esiste e tante cose non ci sono. Dormi per terra e quasi quasi è meglio perché ti si aggiusta anche la schiena”. Elisa Isoardi si asciuga le lacrime ancora commossa dalle immagini e continua: “Lì quello che conta è sopravvivere ed andare avanti e cercare di aiutare il gruppo ma non pensavo di averlo fatto con quella grinta”.

ELISA ISOARDI A VERISSIMO RACCONTA DELLA SUA ISOLA DEI FAMOSI E DELLA MAMMA

Silvia Toffanin le chiede cosa era successo con la sua mamma: “Lei è molto forte e non si ferma mai su nulla e io da figlia altrettanto forte ho provato a chiederle aiuto ero fragile in quel momento ma lei probabilmente non lo accettava. Era finito il dialogo, io stavo sbagliando e trattavo male anche lei mi dispiace dirlo ma ho fatto questo a mia mamma”.

Una delusione d’amore è stata la causa di tutto, sa di avere sbagliato con sua madre, sa che non ce l’aveva con lei ma con se stessa. Poi ha recuperato tutto, è bastato vederla la prima volta e tutto è finito. Non hanno nemmeno avuto bisogno di parlarne.