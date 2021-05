L’Isola dei Famosi 2021: quanto sono dimagriti i naufraghi? I kg prima e dopo

Mancano oramai circa due settimane alla fine de L’Isola dei Famosi 2021 e, visto che siamo in dirittura d’arrivo, anche la produzione del reality show inizia a tirare le somme con i primi video riassuntivi ricchi di curiosità. Uno di questi è proprio uno interessante filmato che ha svelato quanti kili hanno perso i concorrenti ancora in gara dal giorno in cui sono arrivati sulle isole dai Cayo Cochinos ad oggi.

Dalla carrellata di cifre, scopriamo che sono sostanzialmente i naufraghi uomini ad aver perso più kili ma non sono da meno anche alcune donne insospettabili che – con seguendo una involontaria dieta con cocco, riso, acqua e integratori – sono arrivare a buttar giù anche quindici kili tondi tondi. Scopriamo insieme l’elenco dei naufraghi ancora in gara è quanto sono dimagriti di peso.

L’Isola dei Famosi 2021: quanto sono dimagriti i naufraghi?

Il primo a finire sotto i riflettori è Roberto Ciufoli: il comico è arrivato su Playa Rafinados che pesava 75 kg. Ora, invece, è sbarcato a Playa Esperanza con addosso solo 59 kg. Per lui una perdita di peso di ben 16 kg.

Anche Andrea Cerioli sta patendo la fame. Arrivato a Cayo Cochinos che pesava 80 kg, il giovane influencer ora pesa solo 64 kg. Anche lui ha perso 16 kg circa.

Una perdita di peso sicuramente meno esorbitante è quella della giovane modella Miryea Stabile. Partita già con un fisico molto asciutto, la Pupa si è trovata a passare da 59 kg a 53 kg. Un calo di 6 kg.

Una perdita di 16 kg anche per lo youtuber Awed. Il fisico esile del giovane partenopeo è calato da 75 kg a 59 kg. Una magrezza particolarmente tangibile che è già stata oggetto di qualche polemica online.

Cifre tonde per Valentina Persia. La barzellettiera è arrivata a L’Isola dei Famosi 2021 che pesava 75 kg, ora invece ne pesa 60 kg. Una perdita di 15 kg in due mesi.

Anche la super campionessa Isolde Kostner ha buttato giù un po’ di massa. Il suo peso all’arrivo a Cayo Cochinos era di 60 kg mentre ora ne pesa 50 kg. Per lei meno dieci kili.

E Fariba Tehrani? La madre della influencer Giulia Salemi pesava 55 kg mentre ora si aggira spaventosamente attorno ai 46 kg. Ha perso nove kili ma, stando ad altezza ed età, è chiaramente in sottopeso.

In attesa di sapere se verranno rivelati anche i pesi di Angela Melillo, Matteo Diamante, Ignazio Moser, Rosaria Cannavò e Beatrice Marchetti, al momento possiamo dire che “la situazione è seria ma non è grave”, per citare Ennio Flaiano.