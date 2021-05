Brittany e Yazan di 90 giorni per innamorarsi: un anno dopo, sono ancora insieme?

E’ passato un anno e di mezzo c’è stata anche una pandemia e per i protagonisti di 90 giorni per innamorarsi non è stato di certo semplice gestire le relazioni a distanza. Tra i protagonisti di 90 giorni per innamorarsi-Lontanio dagli Stati Uniti ci sono Brittany Banks e Yazan, una coppia che ha animato moltissimo questa seconda stagione ricca di momenti imperdibili. I due sono stati sempre molto molto attivi nel programma tra litigi e decisioni da prendere all’ultimo momento. Avrete visto in questi episodi in onda in Italia, che Yazan ha perso la sua famiglia pur di stare al fianco di Brittany. I genitori del giovane infatti lo hanno disconosciuto e persino minacciato di ucciderlo. Brittany però sembrava aver ottenuto quello che desiderava: stare con lui senza doversi convertire ma Yazan in cambio le aveva chiesto di diventare sua moglie entro un mese. Da quel giorno è passato circa un anno, come stanno le cose tra i due?

90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti: Brittany e Yazan

Possiamo raccontarvi qualche dettaglio in più con le tante news che arrivano dagli Usa dicendovi innanzi tutto che i due non si sono sposati, come testimoniano anche le tante foto di Brittany sul suo profilo instagram. Sui siti americani che si occupano del programma si legge anche che la ragazza si è presa del tempo per capire che cosa fare e pare abbia anche incontrato altri ragazzi in questo ultimo anno. Dalle immagini postate sui social ci sembra anche che Brittany abbia passato molto tempo nelle cliniche di chirurgia estetica tra interventi al seno e al lato b ( non di certo in linea con una donna che dovrebbe stare al fianco di una persona con la cultura come quella di Yazan). Difficile davvero anche solo immaginare come sarebbe stato possibile per questa coppia stare una vita insieme, e in Giordania poi. Perchè Brittany è la tipica donna americana, indipendente, pronta a mostrare il suo fisico prorompente, a non rispettare le regole. Yazan ha sempre vissuto in un mondo totalmente diverso, per religione e cultura. Ma forse si è illuso che la giovane per amore sarebbe cambiata…Effettivamente lo è, ma dal punto di vista estetico visto che in alcune immagini recenti sembra essere un’altra persona rispetto alle immagini delle registrazioni del mese di marzo 2020.

Neppure sul profilo instagram di Yazan, che nell’ultimo anno è stato molto attivo, ci sono immagini in compagnia di Brittany il che ci porta a pensare che i due non stiano più insieme anche se negli Stati Uniti di tanto in tanto si scrive di un possibile ritorno di fiamma tra i due. In ogni caso, complice forse anche il covid 19, i due si sono separati e Brittany continua la sua vita negli Usa probabilmente senza troppi ripensamenti anche se, pubblicamente almeno, non sembra aver presentato a chi la segue con affetto sui social, nuovi uomini che possano aver fatto parte della sua vita.

Nel frattempo lei, come detto in precedenza, ha partecipato anche ad altri show televisivi che prevedono la ricerca di un fidanzato e sembrava essere interessata a un pretendente ma forse le cose non sono andate nel migliore dei modi…