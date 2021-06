Alfonso Signorini sceglie due nuove opinioniste per il GF VIP 6

Fervono i preparativi per il Grande Fratello VIP 6. Nonostante la conduzione imbarazzante dell’ultima edizione, che a quanto pare piace invece moltissimo ai vertici Mediaset. Alfonso Signorini tornerà anche il prossimo anno. Del resto, come ormai abbiamo capito, il direttore della rivista Chi può permettersi anche di scegliere un cast importante e conta, visto quello che è successo a Ilary Blasi, con l’Isola degli scappati di casa ecco…Noi ci teniamo quindi il conduttore discutibile ( nel suo ruolo da timoniere del GF VIP sia ben chiaro) ma in cambio ecco un super cast! Non ci sono certezze per i nomi dei concorrenti, tante le indiscrezioni e anche tanti i no significativi che sarebbero arrivati in queste settimane di provini. Ma ci sarebbero conferme sulle signore che affiancheranno Signorini nel ruolo di opinionisti. E se su un nome abbiamo qualche riserva, sul secondo davvero possiamo essere tutti d’accordo. Il motivo? Si tratta di una donna senza peli sulla lingua, pronta a sputare veleno quando serve, a rispondere agli haters come solo lei sa fare…Ecco sia chiaro, tra quello che vediamo, che ci aspettiamo e quello che poi si fa in diretta, tutto può cambiare ma le premesse ci sembrano ottime.

Alfonso Signorini sceglie le due nuove opinioniste per il GF VIP 6

Secondo Dagospia sarà Sonia Bruganelli la seconda opinionista dopo il primo nome trapelato già da settimane, quello di Adriana Volpe. L’imprenditrice ha davvero tutte le carte in regola per essere la persona giusta nel ruolo giusto. Una che di tv ne ha fatta pochissimo ma che conosce tutti i meccanismi; che odia una certa televisione ma che ha al suo fianco un marito che di tv ne mangia a colazione, mattino e cena. Ecco una donna che non deve nulla a nessuno, una professionista, una lavoratrice, una che non si nasconde dietro un dito e che potrebbe battibeccare con i concorrenti come se non ci fosse un domani. Sulla carta, lo ribadiamo. Perchè poi si dovrà vedere il tutto. Già in passato altri volti noti ci hanno deluso per cui fino a quando non vedremo almeno le prime 3-4 puntate del Grande Fratello VIP 6, metteremo in sospeso il giudizio.