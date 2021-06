Addio Michele Merlo: non ce l’ha fatta Mike Bird stroncato da una leucemia

Ci abbiamo sperato fino alla fine ma purtroppo Michele non ce l’ha fatta. I genitori ieri sera avevano spiegato che la situazione era davvero critica e che la notte sarebbe stata decisiva. Purtroppo pochi minuti fa da Bologna Repubblica è arrivata la notizia: Michele Merlo è morto. Il giovane cantante, diventato noto per aver partecipato ad Amici nel 2017 è morto. Il papà di Michele ieri sera aveva provato a spiegare che cosa era successo, costretto anche a smentire le stupide dicerie di chi imputava al vaccino anti covid i problemi di salute di Mike. Il cantante stava male da giorni, era anche andato una prima volta al pronto soccorso ma gli avevano detto che non c’era nulla, solo delle placche alla gola. E invece Michele da giorni si sentiva stanco, aveva sempre mal di testa, aveva anche degli ematomi, spiega la sua famiglia. Era lontano dai suoi genitori perchè stava lavorando a un progetto musicale e fino alla fine li ha rassicurati dicendo loro che sarebbe passato tutto. Ma poi la chiamata della fidanzata di Michele e la corsa in ospedale, hanno cambiato tutto.

Il racconto delle ultime ore di vita di Michele Merlo: parla il suo papà

Addio Michele Merlo: la notizia della morte il 7 giugno

I genitori di Mike Bird avevano spiegato che le speranze erano pochissime. Sapevano bene quelle che erano le probabilità di sopravvivenza e hanno voluto condividere con tutte le persone che sono state vicine a Michele in queste ore, il loro senso di smarrimento. Purtroppo non ci sono stati miracoli, purtroppo la vita ha scritto per Mike questa pagina triste. Purtroppo una vita si spezza a 28 anni e Michele non c’è più.