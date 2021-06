L’orgoglio di Belen per Ignazio Moser: “Sai che sono di poche parole”

Non è servito il taglio totale di capelli e barba per la vittoria di Ignazio Moser a L’Isola dei famosi ma in compenso ha vinto in amore. Anche Belen Rodriguez ieri sera ha seguito la finale del reality show condotto da Ilary Blasi e per lei suo cognato ha vinto. Emozionante l’abbraccio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e anche se la proposta di matrimonio in diretta non è arrivata Belen è orgogliosa di suo cognato, così tanto che per lui ha pubblicato un post. Mentre Cecilia era in Honduras e superava le sue paure in acqua, la showgirl argentina pubblicava stories per mostrare alla coppia tutto il suo sostegno. A casa di Belen la famiglia riunita per seguire l’ultima puntata dell’Isola. Ignazio Moser è tra gli ultimi naufraghi arrivati al reality ma le settimane che ha trascorso in Honduras sono bastate per rendere la famiglia orgogliosa.

LE PAROLE DI BELEN PER IGNAZIO MOSER

“Sai che sono di poche parole, ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera si essere la tua cognata. Sei stato un grande” questo il messaggio scritto dalla showgirl per il fidanzato della sua sorellina.

E’ vero, Ignazio si è comportato nel migliore dei modi, ha dimostrato resistenza sull’isola ma anche resistenza a Ilary Blasi, al progetto che la produzione aveva per lui. Ieri tutti attendevano la proposta di matrimonio di Ignazio a Cecilia ma Moser non ha nemmeno voluto vedere l’anello, non ha voluto spettacolarizzare il loro amore già così tanto sotto i riflettori. Giusto o sbagliato? Era in un reality e alla fine ha perso ma per Belen è stato un grande cognato. L’Isola dei Famosi 2021: la promessa di nozze fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fallisce in diretta tv

Se i telespettatori ieri sera si sono emozionati guardando la coppia così innamorata e bella sulla spiaggia dell’Isola dei famosi, emozioni ben più grandi a casa Rodriguez in attesa, adesso, dell’anello.