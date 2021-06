Valentina Persia: il peggiore dei naufraghi e chi in aeroporto non l’ha salutata

Non è difficile intuire contro chi è andata Valentina Persia raccontando dei naufraghi dell’Isola dei famosi. A CasaChi la Persia ha riconfermato che per lei il peggiore è stato Brando Giorgi e non ha parlato di peggiore perché sull’isola non faceva niente. Le critiche vanno ben oltre e Valentina torna anche un po’ indietro nel tempo, a quando sono stati colleghi sul set. Ha parlato di Giorgi come peggiore umanamente, anche perché insieme hanno lavorato in Caterina e le sue figlie e lui l’ha sempre negato. Valentina Persia invece ricorda bene che erano insieme e svela che lui le avrebbe anche fatto l’occhietto. E’ dura con il collega ma per lei è solo la verità. Brando Giorgi non è l’unico che l’ha delusa, c’è un altro naufrago che addirittura non l’ha nemmeno salutata in aeroporto.

VALENTINA PERSIA RICORDA QUANDO LAVORAVA CON BRANDO GIORGI

“Il peggior naufrago umanamente? Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. Me lo ricordo perfettamente che eravamo insieme. Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. Non mi è piaciuto proprio umanamente” per lei un leone in studio e il niente sull’isola, in spiaggia.

Nomina un po’ tutti, augura a tutte le donne di incontrare un uomo come Ignazio Moser. Ha legato molto anche con Matteo Diamante e spera di proseguire l’amicizia con Andrea Cerioli. Angela Melillo e Francesca Lodo le sono rimaste nel cuore ma c’è un naufrago che non nomina ed è Awed. E’ lui che non l’ha nemmeno salutata alla fine, nemmeno un ciao in aeroporto. “È l’unico che alla fine in aeroporto non mi ha salutata, per questo non lo nomino”.