A Love Island Italia colpo di scena: un lovers si ritira a poche ore dal gran finale

Siamo giunti all’episodio 22 di Love Island Italia, manca ormai pochissimo alla fine ma arriva un clamoroso colpo di scena. Un lovers, molto amato dal pubblico che segue il programma di Discovery, ha deciso di lasciare l’avventura. E’ successo nel momento in cui si sono riformate le coppie. Sono state le ragazze a decidere con chi chiudere questa avventura, facendo il nome del lovers che avrebbero voluto avere al loro fianco. Tutto bene fino alla fine, quando Giulietta ha dovuto fare la sua scelta. C’è stato un colpo di scena che in pochi si aspettavano, visto che ormai manca davvero pochissimo all’ultima puntata di Love Island.

Non ci resta che scoprire di cosa si tratta…

Love Island Italia anticipazioni: un lovers decide di lasciare la villa

Giulietta è stata l’ultima ragazza a scegliere con chi fare coppia per il gran finale e come c’era da aspettarsi, ha fatto il nome di Cesare. Ha spiegato però a Giulia de Lellis che ha bisogno di sapere se anche lui ha voglia di fare questo viaggio insieme visto che negli ultimi giorni si era avvicinato a un’altra ragazza e aveva chiuso con lei. Quando Cesare quindi ha avuto modo di decidere, ha spiegato che non se la sente di continuare perchè Giulietta durante il percorso non gli ha dimostrato nulla. Si è avvicinata a lui solo quando sentiva di poterlo perdere, ha sbagliato perchè non si è aperta mentre lui ha dato il massimo facendole anche capire tanto. Giulietta non è proprio dello stesso avviso ma può fare ben poco visto che Cesare ha scelto di lasciare il gioco.

Neppure le parole di Giulia de Lellis lo convincono a restare. Il ragazzo spiega che non gli interessa di continuare a stare in villa solo per stare in tv, non ne ha bisogno e non vuole fare nessuna strategia. Lascia quindi la villa e torna in Italia. Pochi minuti dopo, stesso destino per Giulietta, rimasta sola, e costretta quindi ad abbandonare la Villa. Anche per lei Love Island Italia finisce qui.

Cesare e Giulietta sembravano essere una delle possibili coppie vincenti di questa edizione e invece, il gran finale ha regalato un colpo di scena inaspettato!