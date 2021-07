Love Island Italia: chi ha vinto la prima edizione?

A un mese di distanza dall’uscita del primo episodio di Love Island Italia sulla piattaforma Discovery Plus, possiamo raccontarvi come è finita la prima stagione del programma e qual è la coppia vincitrice che si porta a casa il bottino. Se non avete visto anche l’ultimo episodio del programma con Giulia de Lellis e non amate gli spoiler, allora interrompete la lettura e non continuate a leggere questo post perchè stiamo per rivelarvi come è finita! Molti pensavano che la vittoria sarebbe andata a Cesare e Giulietta ma i due sono persino usciti dalla casa separati…Sembravano destinati a vivere un grande amore ma sull’Isola dell’amore è successo di tutto e la loro relazione non ha funzionato.

Love Island Italia 2021: chi è la coppia vincitrice?

Alla fine sono tre le coppie che sono arrivate fino in fondo e che si sono date battaglia per essere le favorite del pubblico. Sono rimasti in gioco Cristina e Antonino, nonostante i dubbi iniziali del giovane siciliano che non sembrava molto convinto della sua scelta. Denise e Monica non si sono esposti forse come hanno fatto gli altri, hanno vissuto la “relazione” in modo diverso, senza clamorosi ma sono arrivati alla fine di questo percorso. Ma non solo loro i più amati. La coppia che il pubblico ha preferito infatti è quella formata da Wolf (vero nome Yevhen Halushka) e Rebeca (al secolo Rebeca di Filippo) .

Come saprete tra l’altro il format prevede che alla fine, si possa prendere una decisione in merito al destino della coppia: uscire da single o restare “in coppia”. E’ stato Wolf a pescare la carta che gli ha permesso di prendere la sua decisione. Lo ha fatto puntando su questa storia e uscendo quindi con Rebeca al suo fianco, dividendo con lei il bottino.

Secondo posto per Denis e Monica mentre Antonino e Cristina si sono piazzati terzi in classifica.