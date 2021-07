Hazel e Tarik di 90 giorni per innamorarsi si sono sposati? Stanno ancora insieme?

E’ in onda in questi giorni una nuova edizione di 90 giorni per innamorarsi su Real Time. Tra le coppie protagoniste di questa edizione, quella formata da Hazel e Tarik che prima arrivare ai famosi 90 giorni, avevano partecipato anche a una edizione precedente del programma, dedicata al viaggio prima di arrivare insieme negli Usa. Tarik aveva conosciuto Hazel e la sua famiglia dopo un viaggio nelle Filippine, redendosi conto di quanto la vita fosse complicata per la sua fidanzata. Hazek tra l’altro, oltre ad avere una famiglia molto povera, aveva avuto anche un figlio da una precedente relazione, nonostante la sua giovane età. Tarik in ogni caso non si è perso d’animo e dopo un anno di relazione a distanza, ha portato la bella filippina negli Usa. Ma oggi, a distanza di un altro anno da quel momento, come stanno le cose? Possiamo rivelarvi quello che sta succedendo grazie alle tante immagini che i due hanno condiviso sui social.

90 giorni per innamorarsi: Hazel e Tarik stanno ancora insieme?

Come si può vedere dai profili social dei due protagonisti di 90 giorni per innamorarsi, per Hazek e Tarik è arrivato anche il grande giorno! Si sono infatti sposati nel marzo del 2021, dopo aver affrontato insieme la pandemia, un periodo di cerco complicatissimo per la coppia. Hazel era davvero splendida nel suo abito bianco e a quanto pare, la ragazza va molto d’accordo anche con la figlia di Tarik. Per l’americano, il rapporto tra sua figlia e la fidanzata, oggi neo moglie, era fondamentale. La figlia di Tarik infatti è autistica ed era indispensabile che sua moglie capisse come comportarsi con la piccola.

Nel giorno delle nozze, Tarik ha dedicato questo dolcissimo pensiero ad Hazel: “Mia moglie. È la persona più forte che conosca. È la persona più complessa che conosca. Ha fatto ciò che avrebbe terrorizzato gli altri. Al diavolo il contraccolpo. Al diavolo le critiche. Il mio amorevole, timido piccolo coraggioso. Duro come chiodi con i tacchi azzurri. La amo.“

Dalle immagini social sembra di capire che al momento Hazel non abbia potuto portare negli Usa suo figlio.

Nell’ultimo anno e mezzo non è stato affatto semplice gestire i viaggi e gli spostamenti tra i vari continenti e probabilmente Hazel non ha potuto rivedere suo figlio e preparare i documenti. Adesso però è una donna americana e probabilmente avrà ottenuto anche la green card. Passata la pandemia potrebbero iniziare le procedure per portare suo figlio negli Usa.