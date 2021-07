Yara e Jovi di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Dolcissime notizie dagli Usa

Yara e Jovi sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di 90 giorni per innamorarsi in onda in Italia. In questa calda estate, il pubblico di Real Time sta seguendo un’altra edizione del programma in onda negli Usa su TLC e si appassiona alle storie dei protagonisti. Come avrete capito, le registrazioni di questa stagione, sono iniziate pochi mesi dopo l’arrivo del covid 19 in tutto il mondo. Più o meno tra il gennaio del 2020 e l’estate della stessa stagione. I protagonisti, come Yara e Jovi, hanno quindi dovuto anche fare i conti con il coronavirus. Chi più chi meno, perchè non in tutti gli stati degli Usa, le restrizioni hanno avuto gli stessi effetti. Avrete visto comunque, che i problemi per la coppia non mancano. E a complicare le cose, durante la preparazione alle nozze, c’è stato anche un viaggio di lavoro che Jovi non sembra aver potuto rimandare ( che vedremo nelle prossime puntate in onda in Italia).

Oggi però per i più curiosi, parliamo di quello che è successo dopo. A oltre un anno dalle riprese del programma, Jovi e Yara stanno ancora insieme? Come procedono le cose? Se amate gli spoiler, continuate pure a leggere, altrimenti interrompete qui la lettura del nostro articolo.

90 giorni per innamorarsi: Jovi e Yara stanno ancora insieme?

Come potrete immaginare i media americani che si occupano dei programmi in onda negli Usa, danno sempre tante notizie sui protagonisti di 90 days Fiancé, ma anche dai social dei diretti interessati arrivano tutte le novità del caso. Per esempio, sul profilo instagram di Jovi, ci sono raccontate passo passo, tutte le tappe che hanno portato la coppia al matrimonio prima e poi anche all’arrivo di un figlio! Ebbene si, Yara e Jovi stanno ancora insieme, si sono sposati e hanno avuto un figlio. Precisamente hanno avuto una bambina. Yara è rimasta incinta subito dopo essere arrivata negli Usa e così i due hanno scelto di sposarsi e poi hanno accolto nella lor famiglia la piccola Mylah.angelina che tra l’altro ha già una pagina instagram seguita da oltre 24 mila follower. I due stanno ancora insieme e vivono a New Orleans.

90 giorni per innamorarsi: Yara e Jovi prima il fidanzamento poi le nozze

Come si può vedere dal profilo instagram di Jovi, lui e Yara si sono fidanzati ufficialmente nel febbraio del 2020.E poi poco tempo dopo, prima che scadesse il visto, è arrivato anche il matrimonio. Nei 90 giorni quindi Jovi e Yara hanno fatto tutto quello che c’era da fare . E ad aprile hanno dato anche la bellissima notizia: Yara era in dolce attesa.

90 giorni per innamorarsi: Yara e Jovi annunciano la gravidanza

Con questo dolcissimo post sui social la coppia ha anche annunciato un lieto evento, la gravidanza. Ricorderete che Yara aveva sofferto moltissimo per la perdita del primo figlio, un aborto spontaneo che aveva turbato molto la coppia ma che aveva anche avvicinato i due ragazzi…Poi questa dolcissima notizia.

Jovi mostra le prime foto della bambina

Sempre dai social sono arrivate poi le prime immagini della piccola, una bambina. Nel giorno della festa della mamma, Jovi aveva fatto anche una dolcissima dedica a sua moglie. “Non potevo scegliere un’altra persona che avrei voluto fosse la madre di mio figlio. Grazie per tenere unita la nostra famiglia ed essere la migliore mamma/moglie/migliore amica che potessi chiedere. Ho sempre pensato che saresti stata una buona madre, ma hai di gran lunga superato le mie aspettative. Grazie per aver portato questo angioletto nella nostra vita, per essere rimasta in salute quando eri incinta e per averla cresciuta da sola quando sono via al lavoro. Non conosco nessuno che possa essere così forte dopo tutto quello che hai passato. Dopo esserti trasferita in un nuovo paese, essere rimasta incinta, essere stata lontana dalla tua famiglia per così tanto tempo, non riesco a immaginare alcune delle emozioni che provi. Spero che quando vedrai la nostra bambina ogni giorno che tutto questo sia valsa la pena per te❤️❤️❤️. Spero che tu abbia una giornata fantastica e goditi i regali che ti ho inviato per tutta la settimana. Te lo meriti 😂” ha scritto Jovi sui social.

Yara e Jovi felici e innamorati: le ultime news dagli Usa

E basta andare sui profili di Yara e Jovi per vedere che sono ancora oggi felicissimi insieme. Viaggiano con la piccola in giro per gli Usa e sono sempre molto affiatati. Tra di loro a quanto pare, va tutto a gonfie vele.