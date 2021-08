L’ascesa di Tommaso Eletti: da Temptation Island al GF VIP 6

E’ una notizia di poche ore fa lanciata da Davide Maggio che, dopo aver fatto il nome del figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola, anticipa anche un altro nome in vista della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Stando a quanto raccontato dal giornalista, Alfonso Signorini ha scelto di aprire le porte della casa più spiata di Italia anche a Tommaso Eletti, neo protagonista di Temptation Island 2021. Possiamo dire che Tommaso è stato un grande personaggio ( probabilmente non in positivo) di questa edizione del programma di Canale 5 e che lui e Valentina ( da esterna) potrebbero regalare una buona dose di trash al reality di Mediaset. Non possiamo non dire però che da settimane circolano diverse voci, secondo le quali, in realtà Valentina e Tommaso non sarebbero mai stati una coppia e che avrebbero partecipato al programma di Canale 5 mettendosi d’accordo solo per arrivare a ottenere una certa visibilità. Una missione, a quanto pare, compiuta, visto che Tommaso dovrebbe sbarcare nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Tommaso Eletti verso il Grande Fratello VIP 6

Tra l’altro Tommaso e Valentina son in quella fase di “riavvicinamento” che potrebbe anche interessare il pubblico. I due sono stati sicuramente la coppia “rivelazione” del programma di Maria de Filippi e potrebbero davvero dare il pepe che serve al reality di Signorini, votato a quanto pare al trash in vista della sesta edizione. Una goduria per il pubblico, forse un po’ meno per i contenuti visto che Tommaso non ci era sembrato un esempio così unico da mandare nuovamente in televisione. Ma questo resta un nostro modesto parere.

C’è anche da dire che Tommaso non è propriamente un vip e chi non ha mai visto una puntata di Temptation Island si chiederà chi sia. come però è già capitato anche nell’ultima edizione con Carlotta. Il suo ingresso nella casa prometteva scintille e poi lo stesso Signorini si era detto deluso dalla partecipazione della romana al reality, visto che da lei ci si aspettava molto di più.