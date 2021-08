Grande Fratello Vip 6 tutti i nomi: pioggia di candidati, chi ci sarà?

Sta per partire una nuova stagione televisiva e uno dei primi programmi che ci terrà compagnia da settembre sarà il Grande Fratello Vip 6. Arrivato alla sua sesta edizione, il reality show di Canale 5, partirà giorno 13 del mese. Si parla già tantissimo di questa nuove edizione del GF Vip dopo il grande successo della quinta edizione ed il trionfo dell’influencer Tommaso Zorzi. Sono ormai diverse settimane che sul web spuntano nomi su nomi dei possibili nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. La lista si allunga sempre di più e i nuovi vipponi potrebbero portare tante nuove storie interessanti, emozioni belle ed inevitabili situazioni trash e litigi. Scopriamo chi sono i candidati!

Grande Fratello Vip 6, il cast prende forma: ecco i nomi dei nuovi vipponi che entreranno nella casa

Partiamo subito con uno dei concorrenti la cui partecipazione sarebbe quasi certa. Si tratta di Tommaso Eletti, il fidanzato super geloso di Temptation Island che ha però tradito la sua compagna. Spuntano tra le certezze anche i nomi di Jo Squillo, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, anche lei partecipò a Temptation. Nella casa più spiata d’Italia potrebbe entrare Gaia Zorzi, nota per essere la sorella dell’ultimo vincitore del GF (Tommaso) e con un gran seguito sui social. Molto interessante sarebbe vedere in un contesto simile Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan. La giovane è stata ospite in alcuni salotti televisivi e senz’altro la sua storia potrebbe portare un particolare interesse per il pubblico tv. Tra i grandi ritorni spuntano invece i nomi di Alex Belli ma soprattutto quello di Pamela Prati. Quest’ultima lasciò la casa chiedendo un taxi, per poi farci incollare al gossip con il Mark Caltagirone gate. Qualche tempo fa uscì anche la notizia della possibile partecipazione di Manuel Bortuzzo.

Grande Fratello Vip 6, che cast: potrebbero arrivare anche Soleil e Gabriel Garko

Ovviamente non è finita qui. Tra i nomi più papabili ci sarebbe anche quello di Soleil Sorge che a L’isola dei famosi ci regalò delle perle, lei sì che potrebbe animare la casa e chissà che non possa sorprendere tutti. Tra i nomi più importanti ci sarebbe quello di Gabriel Garko che proprio al GF andò qualche mese fa per Rosalinda Cannavò e per confessare ‘il segreto di pulcinella’. E poi Miriana Trevisan, il suo ex Pago entrò nella casa qualche edizione fa; Nina Moric, anche lei personaggio decisamente interessante; la frizzante Carmen Russo… La lista potrebbe allungarsi con: Raffaella Fico, Barbara Buchet reduce da Ballando, Gianmaria Antinolfi che stava con Belen Rodriguez, Davide Silvestri e Ainett Stephens.

Insomma al momento ci sembra un cast parecchio interessante. Staremo a vedere se questi nomi verranno confermati.