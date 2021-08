Brandon e Julia di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Hanno avuto un figlio?

Tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione in onda in Italia di 90 giorni per innamorarsi, c’è quella formata da Brandon e Julia. Lei una bellissima ragazza russa abituata a vivere in città durante la notte, lui un giovane americano tutto casa e lavoro con una fattoria da mandare avanti, nel mezzo del nulla. Una coppia parecchio bizzarra che sta regalando molte soddisfazioni anche grazie ai genitori di Brandon che sono assolutamente due personaggi pazzeschi ( televisivamente parlando). Immaginare di averli come suoceri potrebbe mettere l’ansia a molte ragazze ma alla fine, possiamo dire che sono anche simpatici! Che cosa succederà nel finale di stagione ? Brandon e Julia, come avrete visto nei promo delle prossime puntate in onda su Real Time, avranno a che fare con un dubbio: la bella russa è in dolce attesa? Ci sarà un test di gravidanza da fare: Julia e Brandon avranno un figlio? E che cosa decideranno di fare si sposeranno? Ma soprattutto, a un anno di distanza dai 90 giorni, stanno ancora insieme?

90 giorni per innamorarsi: Brandon e Julia avranno un figlio?

Iniziamo con la prima domanda: Julia è incinta? Non sappiamo se il test di gravidanza che Julia farà risulterà positivo. A quanto pare nonostante gli sforzi dei genitori di Brandon che hanno imposto di dormire in camere separate, i due alla fine hanno trovato il modo per stare insieme! E avranno anche il sospetto di aspettare un figlio. Possiamo dirvi che i due non hanno avuto un figlio. Come si può vedere anche dai profili social di Brandon e Julia, non ci sarà nessun bebè!

90 giorni per innamorarsi: Brandon e Julia matrimonio a gonfie vele?

E sempre dai social arrivano le ultime news su questa coppia. Potrete vedere, dando uno sguardo ai profili instagram della coppia, che le cose tra loro vanno a gonfie vele e che stanno insieme. Tra le ultime foto, alcune condivise in un pomeriggio di relax e divertimento in piscina a fine luglio. Quindi si, Brando e Julia stanno ancora insieme. Nonostante il covid 19 e le varie limitazioni, Brandon e Julia hanno anche viaggiato molto, concedendosi dei giorni in solitaria dopo il loro matrimonio.

Come si può vedere dalle foto postate sul profilo instagram di Brandon, lui e Julia si sono sposati nel mese di marzo 2021, evidentemente a causa del covid, c’è stato modo di prolungare il visto che la ragazza aveva e di rimandare la cerimonia di qualche tempo. La bella russa ha stupito tutti con il suo look: un abito cortissimo e un paio di scarpe da ginnastica. Una sposa moderna e simpatica, anche perchè in era covid, le cerimonie sono davvero molto intime e quella di Brandon e Julia lo è stata per davvero! Stando alle immagini pubblicate sui social, al matrimonio hanno partecipato solo i genitori di Brandon, ma immaginiamo che i dettagli saranno raccontati in una prossima stagione del programma di TLC.