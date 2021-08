Dopo l’arresto di Amira come è finita con Andrew? Le ultime da 90 giorni per innamorarsi

Una pandemia può cambiare il corso delle cose? Ovviamente si, soprattutto se pensi di lasciare l’Europa alla volta del Messico in piena era covid, con le restrizioni e le regole da seguire. Ne sanno qualcosa Andrew e Amira, protagonisti di 90 giorni per innamorarsi che si sono ritrovati a fare i conti con un arresto. La bella francese infatti, aveva lasciato la sua città, poco distante da Parigi, per incontrare il suo fidanzato americano. Gli Usa avevano chiuso i confini con l’Europa e per questo motivo Andrew e Amira avevano deciso di incontrarsi in Messico. La ragazza era partita dalla Francia mentre Andrew aveva lasciato gli Usa per incontrare la sua fidanzata in un resort sul mare e fare insieme a lei la quarantena.

Ma le cose non sono andate come Andrew e Amira avevano programmato. Infatti una volta arrivata a Città del Messico, la ragazza è stata arrestata. I motivi? Questo resterà un grande mistero perchè nel corso del programma di TLC in onda negli Usa ( che vedremo nelle prossime settimane su Real Time) non è mai stato rivelato il motivo per il quale Amira è stata bloccata in aeroporto e poi detenuta. Andrew, una volta raggiunto il suo albergo, ha provato a fare di tutto per capire cosa stesse succedendo ma il fatto che non parlasse spagnolo ha complicato, e non di molto, le cose.

90 giorni per innamorarsi: come è finita tra Amira e Andrew?

A quanto pare Amira, dopo tre giorni di detenzione, è stata invitata a fare le valigie e tornare in Francia. Non ha quindi incontrato in Messico il suo fidanzato, come i due avevano pianificato. Il tentativo di vedersi e usare quindi il visto della ragazza, dopo la quarantena, non è andato a buon fine. Ma sembrerebbe che neppure la loro relazione sia andata nel migliore dei modi. I due infatti oggi non stanno insieme e pare che nel corso di questo ultimo anno, se ne siano anche dette di ogni, recriminando diverse cose. I telespettatori si sono scatenati, cercando informazioni sul web e hanno trovato anche un forum dove Amira, o qualcuno che usava il suo nome per chiedere informazioni, pianificava il viaggio in Messico. E sembra essere chiaro anche il motivo per il quale la ragazza sia stata rimandata indietro: non aveva il biglietto di ritorno, una condizione necessaria in quel periodo storico. Quindi mentre lei dava la colpa a Andrew, i fan di 90 giorni per innamorarsi dimostravano che era stata lei a pianificare il viaggio in Messico.

Per molti fan del programma Amira non ha mai amato Andrew ma la bella francese ha spiegato che tra i motivi della fine di questa relazione c’era anche il fatto che l’uomo non volesse avere dei figli, mentre lei pensava che fosse favorevole.

I fan del programma tra l’altro, hanno anche lanciato pesanti accuse ad Amira, dicendo che era solo in cerca di un uomo che la mantenesse e che non si era mai capito che genere di lavoro facesse. La ragazza ha persino deciso di rispondere, spiegando che lavoro fa e come si mantiene da sola, senza bisogno di un altro uomo. C’è però una novità: se è vero che la storia con Andrew è finita, è anche vero che a quanto pare la bella francesina ha conosciuto un altro ragazzo americano pronto a entrare nel mondo di 90 giorni per innamorarsi.

E di Andrew che cosa possiamo dirvi? Il ragazzo è tornato a fare la sua vita, insegna nell’asilo con sua madre e si è dedicato anche molto allo sport in questi ultimi mesi riuscendo a perdere diversi chili e rimettendosi in forma.