Orietta Berti meglio di Al Bano: Maurizio Costanzo difende la scelta di The Voice Senior

E’ ufficiale, Orietta Berti ha preso il posto di Al Bani e Jasmine Carrisi a The Voice Senior e Maurizio Costanzo approva la scelta della Rai. E’ nella sua rubrica del settimanale Nuovo Tv che Costanzo ha spiegato il perché della sua approvazione. Dall’alto della sua esperienza non sbaglia un commento, sottolinea che Al Bano è un suo amico ma Orietta Berti tra i giudici di The Voice Senior funzionerà di certo di più. Il motivo è semplice, non parla di Jasmine ma paragona i due cantanti coetanei. Appartengono alla stessa generazione ma c’è una differenza sostanziale perché la Berti è ben più vicina ai giovani. La cantante romagnola sta cavalcando una nuova onda di successo. Tutto ha avuto inizio con l’ultimo festival di Sanremo, altra intuizione di Amadeus. Da lì la collaborazione con Fedez e Achille Lauro ma non solo.

ORIETTA BERTI SOSTITUISCE AL BANO A THE VOICE SENIOR E LA SCELTA E’ APPROVATA DA TUTTI

Di certo lei è un personaggio più televisivo, la sua semplicità, il suo sorriso, anche Costanzo pensa che Orietta Berti riuscirà a catturare i giovani ben più di Al Bano e al tempo stesso anche quelli della sua epoca.

Al tormentone “Mille” questa estate non sfugge nessuno e anche se qualcuno ha definito la Berti e i suoi colleghi ridicoli tutti gli altri pensano l’esatto contrario. Si è messa in gioco la Berti ed ha vinto. The Vocie Senior non è il suo primo programma in tv e c’è chi pensa che la Rai potrebbe affidarle anche altro.

Sembra che Carrisi all’inizio non abbia preso benissimo la sostituzione ma Maurizio Costanza spiega tutto. “Giustamente, senza nulla togliere al mio amico Al Bano, la Rai ha scelto di sostituirlo con una cantante della stessa generazione ma che, in questo momento, ha un notevole seguito tra i giovani”.

Il giornalista e conduttore ha inoltre aggiunto: “Orietta Berti ha dimostrato di sapersi adattare ai tempi. Il brano inciso con Fedez e Achille Lauro sta spopolando ed è diventato un vero tormentone. Piace al pubblico anche per il sorriso e la simpatia che ha”.