Maria De Filippi confida di chi è più orgogliosa tra i ragazzi di Amici

In attesa che inizi la nuova edizione di Amici Maria De Filippi svela a DiPiù quale tra gli ex alunni le ha dato più soddisfazioni. Un vero orgoglio per Maria De Filippi perché il talent show che ogni anno è quasi sempre un successo ha fatto esplodere più di un talento e aiutato tanti ragazzi a venire fuori e realizzare i loro sogni. Per qualcuno è un sogno che non è finito con l’ultima puntata del programma ma è andato ben oltre. Maria D Filippi è diplomatica, non rivela i nomi a cui è più legata anche se tutti sanno che Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono nel suo cuore, ma la domanda è diversa, magari c’è qualcun altro che l’ha resa più orgogliosa di tutti gli altri alunni di Amici.

MARIA DE FILIPPI: “AMO COCCOLARE I MIEI RAGAZZI”

“Non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa e altri di cui lo sono meno. La cosa che mi rende più orgogliosa è di consentire a chi passa da Amici di vivere della sua passione per almeno un anno. E questo è un lusso nella vita” spiega Maria De Filippi al settimanale che l’ha intervistata.

Con i ragazzi della scuola è sempre molto protettiva, li coccola, è un suo istinto, confida che lo fa con tutte le persone a cui vuole bene. “Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, dato che li ho invitati io, mi sento responsabile nei loro confronti, come una padrona di casa”.

E’ ancora più protettiva e adora coccolare ancora di più le persone della sua famiglia, quelle a cui è più legata, in particolare ovviamente suo marito Maurizio e suo figlio Gabriele. “Nei confronti di Maurizio il mio ‘spirito di protezione’ lo manifesto in un modo particolare: obbligandolo alla dieta” fa sorridere la De Filippi ma è spesso così che si mostra l’amore.