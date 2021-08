Nessun accordo tra Raimondo Todaro e Maria de Filippi: niente Amici 21?

Parla per la prima volta dopo aver annunciato via social che non avrebbe fatto più parte del cast di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro e lo fa attraverso le pagine della rivista Oggi in edicola questa settimana. L’ex maestro di Ballando con le stelle smentisce anche la possibile trattativa con Amici 21. Questo significa che al momento non c’è ancora nulla di certo nel futuro di Raimondo, cosa parecchio singolare visto che i provini del talent di Canale 5 sono ormai nel vivo e presto si dovranno scegliere anche gli allievi di questa nuova edizione ( che come ha confermato anche Lorella Cuccarini, inizierà prima del solito, probabilmente a metà settembre). Eppure si dava praticamente per scontata la presenza di Raimondo dietro il banco di Amici, come prof di ballo ma a quanto pare, al momento, non c’è nulla di cui parlare in modo ufficiale.

Per Raimondo Todaro nessun accordo per Amici 21?

«Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse», dice il ballerino. In questo periodo si è detto e scritto molto, e la stessa Milly Carlucci aveva dichiarato di aver sentito le voci di una possibile trattativa per un altro programma. Ed è per questo che Raimondo vuole mettere i puntini sulle i e specificare quello che sta succedendo: «Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly lo sa…».

A questo punto quindi resta un grande giallo anche per quello che riguarda Amici 21, visto che si dava per scontato che Todaro facesse parte della squadra di danza per la nuova stagione. Ricordiamo infatti che Lorella Cuccarini è passata dalla parte del canto, e non sarà quindi docente di ballo. Chi vedremo al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini?