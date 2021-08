Sophie Codegoni dopo Uomini e Donne adesso cerca l’amore al GF VIP 6

Seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 6. Si era parlato molto di un volto noto al pubblico di Uomini e Donne ed ecco che arriva l’ex tronista, Sophie Codegoni. Per lei si apriranno le porte della casa del Grande Fratello VIP a settembre ma ha già rilasciato alcune dichiarazioni prima di questa avventura televisiva. A Uomini e Donne Sophie sembrava aver trovato l’amore al fianco di Matteo Ranieri ma la relazione fuori dal programma è durata molto poco. Le motivazioni oggi le rivela la Codegoni che punta il dito contro il suo ex. Lei si dice presa, non parla di innamoramento ma di qualcosa che stava nascendo. A suo dire invece Matteo non è mai stato interessato a lei e rivela: “Mi ha detto che non gli piacevo nè fisicamente, nè caratterialmente”. E a quanto pare oggi parla del suo ex come di una brutta persona.

In questi mesi di Sophie si era molto parlato anche per un’altra vicenda di gossip. Si è parlato più volte di Sophie come della nuova fidanzata di Fabrizio Corona, cosa che però i due non hanno mai confermato in modo esplicito. E a quanto pare la ragazza entra nella casa del Grande Fratello da single.

Sophie Codegoni al Grande Fratello VIP 6

L’ex tronista infatti, nella sua intervista per la rivista Chi ha rivelato di essere pronta a rimettersi in gioco e non esclude di poter trovare nella casa, anche un uomo di cui innamorarsi. Non cerca l’amore a tutti i costi, ma non esclude che possa ricapitare di trovarlo in tv, visto che la prima volta non è andata benissimo.

A proposito della storia con Fabrizio Corona, la Codegoni ha spiegato che hanno un bellissimo rapporto ma che non sono fidanzati. “Quando ha detto davanti ai Carabinieri che ero la sua convivente lo ha fatto perchè la situazione lo richiedeva” ha detto Sophie. Parla di lui come di un buon amico che la sta aiutando tanto e che le vuole molto bene. Le ha dato anche diversi consigli in vista di questa avventura nella casa del Grande Fratello VIP 6. Nessuna relazione neppure con il calciatore Zaniolo, smentisce anche questa!