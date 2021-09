GF VIP 6 ultime news sul cast: nuovi nomi per il reality di Canale 5

Manca sempre meno alla prima puntata del Grande Fratello VIP 6 e probabilmente nelle prossime ore arriverà la cover della rivista Chi con i nomi dei concorrenti di questa edizione del reality di Canale 5, condotta da Alfonso Signori. Ma per il momento, nessuna notizia ufficiale, se non i due nomi già noti fatti proprio dalla rivista del direttore Signorini. Il resto tutte chiacchiere e anticipazioni. A fare gli ultimi nomi, che dovrebbero corrispondere a quelli dei concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP, è stato Davide Maggio che in una lunga diretta di ieri ha dato delle nuove anticipazioni.

Grande Fratello VIP 6 ultime news sul cast: ecco chi ci sarà

“Il cast lo so bene o male tutto, anche se non ho la lista dei nomi definitivi. Vi posso però dire che Anna Lou Castoldi non ci sarà. Si era pensato di sostituirla con Jasmine Carrisi, ma alla fine non è stato raggiunto l’accordo neanche con lei” ha detto il giornalista. Quindi niente reality per la figlia di Al Bano e neppure per la figlia di Asia Argento e Morgan che era stata data come concorrente certa già mesi fa. Il giornalista però rivela altri nomi e spiega: “Ci saranno però “A” ed “S”. Chi sono? “A” è Aldo Montano: è tutto definito, ma pare che manchi l’autorizzazione definitiva del Ministero, perché nel suo caso serve l’autorizzazione.” Non è la prima volta comunque che un atleta che fa parte del mondo delle forze dell’ordine partecipa a un reality ( nella casa del GF VIP entrò ad esempio Fabio Basile). E Montano n on è nuovo alla tv, lo abbiamo visto più volte sul piccolo schermo.

Non dà invece nessuna certezza sull’altro concorrente e rivela: “S” invece non è un personaggio conosciuto, ma è un personaggio che conosco personalmente molto bene. Non è famoso ma la sua storia vale tutto, fidatevi di me. Porterà un messaggio bello che aiuterà a capire tante cose e no, non è Sylvie Lubamba. E’ un nome che non è mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello”.