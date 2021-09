Amedeo Goria fa il “seduttore” a comando? La rivelazione

Desta parecchia indignazione una delle frasi che Amedeo Goria avrebbe pronunciato nella casa del Grande Fratello VIp 6 dopo che Ainette Stephens ha invitato il giornalista a “darsi una calmata”. Facciamo una premessa: non abbiamo sentito con le nostre orecchie pronunciare a Goria questa frase ma sui social, molti spettatori che stavano seguendo la diretta del reality di Canale 5, lo hanno fatto notare. A detta di molti, dopo che alcune donne in casa hanno invitato Amedeo Goria a rivedere alcuni atteggiamenti ( dall’allungare troppo le mani con Ainett a dormire al suo fianco senza mutande) , il giornalista si sarebbe giustificato dicendo che il suo comportamento è in qualche modo influenzato da quello che gli dicono di fare. Se anche fosse vero, Amedeo non avrebbe modo di dimostrarlo e probabilmente non lo ripeterà più in casa visto il clamore che queste parole hanno avuto. Sta di fatto che i fan del reality, si sono indignati maggiormente, dopo aver ascoltato la conversazione, credendo persino alle parole di Goria che sarebbe in qualche modo fomentato da chi sta dietro le quinte del GF VIP 6. Ma è davvero possibile che qualcuno dica a Goria di allungare le mani o altro?

Amedeo Goria viene indirizzato da qualcuno? E’ un seduttore a comando?

“Signorini mi ha detto che loro sono contenti se faccio il seduttore, il corteggiatore. Infatti mi hanno messo a dormire con lei (Ainett, ndr) e quindi vogliono vedere, capisci?” è questa la frase incriminata che Amedeo Goria avrebbe pronunciato e che non è piaciuta affatto ai telespettatori che stavano vedendo la diretta del Grande Fratello VIP 6. C’è da dire che Signorini potrebbe anche aver detto a Goria di fare il seduttore, ma non di allungare le mani o avere altri atteggiamenti parecchio incomprensibili. Guenda Goria potrà anche continuare a difendere suo padre ma le vorremmo fare una domanda: lei avrebbe dormito con un uomo che non conosceva prima, nello stesso letto, sapendo che quell’uomo non indossava l’intimo?

Gli atteggiamenti di Amedeo non sono piaciuti a nessuno, tanto che la stessa Ainett, dopo aver sopportato per qualche giorno, ha preso posizione facendo capire quali siano i limiti. Ecco qualcuno di importante lo dovrebbe ribadire anche verso Amedeo ma visto l’andazzo che questo GF sta prendendo, dubitiamo che sarà fatto.