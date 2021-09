Gianmaria Antinolfi prima vuole denunciare Soleil poi pensa di lasciare il GF VIP 6, lo farà?

Era successo già prima della puntata di venerdì scorso ma siccome gli autori del Grande Fratello VIP e il conduttore, hanno sempre una marcia in più, hanno deciso di spostare tutto al lunedì, giusto per variare un po’ sul tema. Soleil Sorge aveva accusato Gianmaria Antinolfi di cose gravissime e quando venerdì l’abbiamo sentita dire che era stato tutto chiarito, che gli voleva bene, e sponsorizzarlo persino per altre ragazze ( mentre lui in casa con gli amichetti maschi parlava delle donne con le quali vorrebbe andare a letto, e ricordiamo che fuori ci sarebbe una ragazza che lo aspetta) siamo rimasti parecchio basiti. Perchè fino a pochi minuti prima aveva parlato di lui come di uno stalker ossessionato che le faceva paura. E infatti ieri sera, anche Gianmaria ha avuto modo di vedere e ascoltare quanto Soleil aveva detto. E chiaramente la sua reazione non si è fatta attendere. Ha prima commentato dicendo di essere pronto a querelare Soleil per quello che ha detto, poi, dopo la diretta, ha minacciato di lasciare il gioco perchè le cose dette, sono troppo gravi.

Gianmaria pronto a querelare Soleil che lo ha definito uno stalker

Dopo aver sentito le accuse di Soleil, l’imprenditore napoletano aveva detto:

Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo.

E ancora:

Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato perché voleva sc***re.

Gianmaria Antinolfi minaccia di lasciare il Grande Fratello VIP 6

Posto che faremmo tutti a meno di Gianmaria e non ne sentiremmo la mancanza, ecco che cosa ha detto il concorrente del GF VIP 6 qualche ora fa nella casa:

Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado. Non al voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero.

A che ora dobbiamo sintonizzarci per l’uscita?