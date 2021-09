La confessione di Tommaso Eletti al GF VIP 6: “Ho avuto problemi con la droga, non polvere”

Siamo passati alla santificazione del personaggio. Siamo passati a dare tutte le colpe di quello che abbiamo visto a Temptation Island 2021 a Valentina la quarantenne che ha plagiato il povero Tommaso Eletti e invece che portarlo dallo psicologo, lo ha portato nel programma di Maria a farsi una vacanza gratis…Ok va bene, stiamo al gioco. Del resto qualcuno ci dovrà anche spiegare i motivi per i quali l’Eletti è in quella casa e va bene anche così. Quel 16% di persone che si sono sprecate a votarlo, ci fa ben sperare anche per una prossima, imminente uscita. Detto questo torniamo a lui. Tommaso Eletti, colui che è riuscito a prendersi la maturità solo grazie alla sua fidanzata quarantenne ( dopo esser stato più volte bocciato e aver cambiato diverse scuole) nella notte ha fatto una confessione ai suoi compagni di viaggio e ha parlato dei suoi problemi con la droga.

Il romano, parlando con il figlio di Patrizia Mirigliani ha spiegato:

Perché secondo te sono mezzo matto? Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso . Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito. Sono stato chiuso in comunità e fumavo pure

E ancora:

Io gli anni in cui sono stato bocciato a scuola era per quello. Sono stato in una comunità a Roma, è sull’Appia. Stavo lì, non dico bugie, è tutto verissimo. Era un centro grande, ma non mi è servito a niente. Io non dormivo lì, andavo 3 volte a settimana e mi aiutavano, ma non è servito sul serio. Se tu non hai la testa e non vuoi uscirne, non migliori. Anzi, esci e fai peggio, almeno così a me è successo. Io calcola che riuscivo a fare quelle cose anche appena uscito dal centro. Diciamo che se davvero vuoi smettere e ci metti tutto te stesso e in più entri in questi posti, allora puoi uscirne