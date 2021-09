Aldo Montano lascia il GF Vip 6 il 23 settembre: il motivo

Aldo Montano si sta rivelando uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip 6. Il campione della scherma già apprezzatissimo per i suoi successi sportivi, sta conquistando tutti con il suo comportamento con gli altri inquilini e principalmente per il bel legame che ha creato con Manuel Bortuzzo. Eppure per un po’ di tempo gli altri vipponi e i tanti telespettatori del reality show di Canale 5 dovranno fare a meno di lui. Aldo Montano lascerà la casa più spiata d’Italia nelle prossime ore. Il 23 di settembre, infatti, lo schermitore uscirà. Tranquilli però perché non è per sempre, Montano tornerà nuovamente nella casa. Ma come mai dovrà uscire per un po’? Ve lo spieghiamo subito anche perchè di certo domani, non vedendolo in casa, molti spettatori si chiederanno che fine abbia fatto…

Perché Aldo Montano lascerà la casa del GF Vip 6? Ha un impegno che non può proprio rimandare

Aldo Montano lascerà il GF Vip 6 il 23 settembre per un valido motivo. In realtà già si sapeva perché Alfonso Signorini ne aveva parlato prima dell’arrivo dello sportivo nella casa. Il Presidente Sergio Mattarella ha invitato tutta la delegazione del Coni con tutti i campioni medagliati che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Dovrebbe esserci anche Draghi e ovviamente ci sarà il nostro Aldo Montano. Questo importante appuntamento sarà proprio il 23 settembre alle ore 18, giorno in cui il gieffino si assenterà dalla casa con questo ”permesso speciale”. Ricordiamo che Aldo ha chiuso la sua carriera da schermitore con una quinta medaglia alle Olimpiadi, un bellissimo argento. Un segnale anche di come questa edizione sia molto diversa da quelle del passato, che sono state molto più condizionate dal covid e quindi dal fatto che i concorrenti non dovessero avere nessun contatto con l’esterno.

Aldo Montano lascia il GF Vip 6 ma non per sempre: tornerà subito nella casa

Come avrete capito quindi, Aldo Montano lascerà la casa del GF Vip 6 ma solo per il tempo necessario. Il concorrente del reality show di Canale 5 mancherà il 23 di settembre per l’evento con Mattarella e i medagliati per fare subito il suo ritorno. Dunque non vi sorprendete se domani nella diretta della casa non vedrete Aldo in nessuna delle regie. E’ tutto ok. Al suo rientro, potrà ancora provare la sua scalata verso la finale del programma tv come tutti gli altri partecipanti. Molti chiaramente si stanno chiedendo però anche un’altra cosa: perchè fare una quarantena se poi comunque si lascia anche se per poche ore la casa? Domande alle quali probabilmente risponderà Mediaset o magari lo stesso conduttore nella puntata di venerdì sera. Staremo a vedere! Potrebbe anche darsi che Montano rimanga fuori qualche ora in più, per fare tamponi e controlli vari. Lo scopriremo solo domani! Ricordate che lo scorso anno era successo anche ad Andrea Zelletta di dover uscire ( e in quel caso il concorrente aveva passato alcune ore fuori dalla casa, per poi arrivare persino a spoilerare molte cose ai suoi compagni di viaggio).