Luca Onestini ritrova l’amore nel reality spagnolo? Arriva il bacio

Luca Onestini dopo la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova ha ritrovato l’amore o almeno ci prova? A quanto pare la vita sentimentale di Luca Onestini è legata al mondo della tv. Tutto era iniziato a Uomini e Donne quando Clarissa Marchese non lo scelse ma Maria de Filippi decise di dare il trono al giovane bolognese. E per Luca, qualche mese dopo, arrivò il momento di scegliere. La ragazza che conquistò il suo cuore fu Soleil Sorge ( oggi nella casa del Grande Fratello VIP 6 mentre Luca partecipa al reality spagnolo). E anche in questo caso, dopo Uomini e Donne, la storia di Luca passò per un reality. Mentre era nella casa del Grande Fratello VIP, Soleil gli mandò una lettera per dirgli che la loro storia era finita. Luca quindi dovette affrontare quel dolore in casa ma si consolò con la bella amicizia nata con Raffaello Tonon. Non solo. Durante quella edizione del reality, Luca conobbe Ivan che però era fidanzata e quindi tra di loro ci fu solo un bel feeling che non portò a nulla, almeno nella casa. Una volta terminato il reality, Ivana tornò single e qualche tempo dopo lei e Luca ufficializzarono l’inizio della storia che è durata due anni, ed è finita qualche settimana fa. In realtà pare che tra i due le cose non andassero bene da un po’ ma entrambi avevano preferito non dire molto ai fan. Solo un mesetto fa circa, Luca dai social, rivelò che la storia con Ivana era finita…

E dopo questo riassunto, arriviamo a oggi! Oggi Luca sta partecipando a un reality spagnolo, simile al Grande Fratello VIP e sta conoscendo altre persone, tra le quali anche una ragazza con cui è scattato un bacio…

Tra Luca Onestini e Cristina Porta arriva il bacio

I fan del programma spagnolo e di Luca Onestini, non si sono persi di certo il feeling nato tra lui e Cristina nel corso delle giornate…E così mentre continua la sua permanenza nella casa di Secret Story, Luca si sta avvicinando alla ragazza spagnola con la quale ha anche parlato della sua relazione con Ivana. Le ha raccontato anche che la modella non voleva che imparasse lo spagnolo e ha spiegato: