Manuel Bortuzzo e Lulù arriva il primo bacio del GF VIP 6?

Chi segue i reality sa bene che il pubblico ama le coppie che si formano nei reality e anche tutti i corteggiamenti e le varie situazioni che si creano come contorno. E nelle ultime ore sui social si parla della possibile prima coppia di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP . Di chi si tratta? La prima coppia sarebbe formata da Manuel Bortuzzo e da Lulù. I due da giorni si sono molto avvicinati e sembrerebbe che nelle ultime ore, dopo le coccole e gli abbracci in piscina, sia arrivato anche un bacio sotto le coperte. Come sempre accade, i fan del reality si dividono. C’è chi è già pazzo di Manuel e Lulù e sogna a occhi aperti con questa coppia. E c’è chi invece crede che soprattutto da parte della principessa, ci sia una sorta di tattica, visto che conosce bene le dinamiche dei reality. Insomma, come sempre succede, il pubblico non va tutto da una parte, anzi. Tra l’altro non è chiaro se questo bacio ci sia stato o meno e al momento, nè Manuel nè Lulù, si sbilanciano su quanto stia accadendo tra di loro.

Sta nascendo qualcosa tra Manuel Bortuzzo e Lulù?

Le ultime news su questa coppia arrivano direttamente dal sito del Grande Fratello che lascia intendere che tra i due ci sia stato qualcosa. “Un buongiorno pieno di affettuose attenzioni questa mattina nella Casa del Grande Fratello” – si legge sul sito del Grande Fratello .

Sul sito ufficiale del programma di Canale 5 si sottolinea che i due non avevano nessuna intenzione di alzarsi dal letto per raggiungere gli altri ma che stavano continuando con coccole ed effusioni e che forse hanno anche dormito nello stesso letto. Sta davvero nascendo qualcosa tra i due? Non ci resta che ascoltare magari le parole dei diretti interessati e di certo nella puntata di domani sera, di Manuel e Lulù ( due amatissimi pupilli di Signorini) si parlerà nel programma in diretta su Canale 5.