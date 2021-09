Amici 21 anticipazioni: tutto quello che vedremo nella puntata del 3 ottobre 2021

Amici di Maria De Filippi continuerà ad andare in onda di domenica pomeriggio. Il nuovo appuntamento con il talent show sarà quindi per il 3 ottobre a partire dalle ore 14.00 circa, come sempre su Canale 5. La puntata però è già stata registrata nella giornata di ieri, mercoledì 29 settembre e possiamo per cui anticiparvi quello che vedremo nello studio. In questo nuovo appuntamento con Amici 21 le sorprese non mancheranno sicuramente e i giovani talenti di canto e ballo si sfideranno a colpi di note e passi di danza. Ci saranno parecchie sfide per gli allievi che saranno a rischio continuo. Questo significa anche che dei nuovi ragazzi potrebbero prendere la felpa. Siete curiosi di scoprire tutti gli spoiler relativi alla terza puntata speciale di Amici? Ecco le ultime news e le anticipazioni.

Le anticipazioni di Amici 21: ecco quello che vedremo nella puntata di domenica 3 ottobre

Nella nuova puntata di Amici 21 ci sarà ospite Anna Valle, protagonista della fiction Luce dei tuoi occhi. Si partirà con le sfide dei ragazzi. Giacomo, il cantante voluto da Rudy Zerbi, sfiderà Kandy e riuscirà a vincere. Kandy sarà quindi eliminato dalla scuola. Arriverà anche il ballerino Dario che sfiderà prima Carola ma perderà. Siccome però il danzatore piacerà molto e sfiderà Mirko per volere di Veronica Peparini. Dario entrerà nella scuola mentre Mirko verrà ufficialmente eliminato. Flaza uscirà vincitrice dalla sfida esibendosi nuovamente con la sua Malefica. Insomma un pomeriggio molto movimentato per i ragazzi della scuola di Amici 21.

In studio saranno presenti due rappresentati delle radio. Alex verrà passato con il suo brano da Radio 101. Si passerà a LDA che aveva già la felpa sospesa. Il figlio di Gigi D’Alessio si era lamentato riguardo al produttore del suo pezzo ma alla fine riuscirà a riconquistare un posto nella scuola. Anche Inder riuscirà a confermare la maglia ma ovviamente non mancheranno i commenti di Zerbi. Ottima l’esibizione del ballerino Mattia.

Tutte le anticipazioni di Amici 21: cosa succederà nella puntata del 3 ottobre

In questo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi vedremo anche la performance di Albe su un pezzo degli One Direction che riuscirà a conquistare davvero tutti. Maglia confermata per Luigi e Nicol. Quest’ultima ha cantato una sua canzone. Pure Rea rimarrà ad Amici 21 ma la Pettinelli avrà qualcosa da dire.

Vi ricordiamo che l’appuntamento con Amici è per domenica pomeriggio su Canale 5.