Ballando con le stelle 2021: tutte le coppie di questa edizione

Ballando con le stelle tornerà con una nuova edizione a partire da sabato 16 ottobre 2021. L’appuntamento con lo show condotto da Milly Carlucci sarà come al solito per la prima serata di Rai 1. Non mancheranno le sorprese, le emozioni e le risate. D’altronde con questo cast tutto sarà possibile. Per molto critici ma anche per gli appassionati del programma di Rai 1, la conduttrice e tutta la squadra di Ballando, hanno messo insieme un cast pazzesco, forse il migliore di tutte le edizioni per fama. Ma in pista, saranno altrettanto bravi oppure si punterà sulla personalità? I nomi delle stelle erano già stati svelati, i vip che parteciperanno a Ballando sono: Albano Carrisi, Alvise Rigo, Andrea Iannone, Arisa, Bianca Gaiscoigne, Fabio Galante, Federico Fashion Style, Memo Remigi, Mietta, Morgan, Sabrina Salerno, Valerio Rossi Albertini e Valeria Fabrizi. In questo articolo però vi faremo scoprire come sono state abbinate le stelle ai maestri professionisti. Andiamo a vedere le coppie.

Le coppie di Ballando con le stelle 2021: ecco gli abbinamenti tra vip e maestri

Come sono state abbinate le stelle e i maestri in questa edizione 2021 di Ballando?

Sabrina Salerno farà coppia con Samuel Peron;

Il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style ballerà insieme ad Anastasia Kuzmina;

La cantante Arisa riceverà lezioni di danza da un nuovo maestro, il bel Vito Coppola;

Meno Remigi ballerà insieme ad Ema Ermachkova;

Il pilota Andrea Iannone farà coppia con Lucrezia Lando, la vincitrice dell’edizione precedente insieme a Gilles Rocca.

Valerio Rossi Albertini sarà con Sara Di Vaira;

Mietta ballerà insieme a Mykel Fonts;

Alvise Rigo formerà una coppia insieme alla maestra Tove Villfor;

Fabio Galante ballerà con Giada Lini, una new entry a Ballando;

Bianca Gaiscoigne sarà preparata da uno dei danzatori più amati ovvero Simone Di Pasquale;

Morgan farà coppia con Alessandra Tripoli.

Sicuramente scoppiettante la coppia formata dalla Tripoli, al suo rientro dopo la maternità e Morgan. Per la maestra dai rossi capelli non sarà facile tenere a bada il cantante. Niente male neppure la coppia formata da Iannone e Lucrezia Lando, ci aspettiamo scintille. Per il momento non possiamo dire molto altro, ci aspettiamo di vedere i primi passi in pista e i primi approcci in sala prove per capire come se la caveranno tutti i protagonisti di Ballando con le stelle 2021.

Ballando con le stelle 2021, le coppie: Al Bano e Valeria Fabrizi ancora in attesa ma non ci sono molti dubbi

Al momento le altre coppie non sono state svelate in maniera ufficiale. All’elenco mancano soltanto: Al Bano e Valeria Fabrizi. Nelle prossime ore sicuramente verranno confermati gli abbinamenti del cantante di Cellino San Marco e dell’attrice di Che Dio ci aiuti. Comunque le alternative non sono molte, anzi non ce ne sono proprio! Albano Carrisi farà coppia con Oxana Lebedew mentre la Fabrizi con Giordano Filippo. Attendiamo comunque l’ufficialità.