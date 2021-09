Andrea Iannone a Ballando perchè “fidanzato di”? La risposta del pilota

Andrea Iannone sarà uno dei protagonisti di Ballando con le stelle 2021. Alfonso Signorini lo scorso anno aveva rivelato che il pilota, era in pole, è proprio il caso di dirlo, per il GF VIP ma che poi le cose non andarono a buon fine anche perchè Iannone stava aspettando la decisione del tribunale in merito alla sua squalifica. Oggi Andrea, che non può scendere nella pista della MOTOGP, scende però su un’altra pista e a pochi giorni dal debutto su Rai 1, concede alla rivista Chi una lunga intervista nella quale si parla anche delle sue ex famose. Milly Carlucci mette subito in chiaro che il pilota è stato scelto per la sua storia personale di uomo, non per le sue relazioni passate. Lo racconta come una persona, come pilota, campione e imprenditore, non per quello che ha fatto in amore. Ed è anche Andrea a mettere i puntini sulle i, spiegando alcune cose delle sue relazioni passate.

Ballando con le stelle 2021: Andrea Iannone scene in pista

Il pilota risponde alla domanda dei giornalisti di Chi sottolineando che sono solo due le donne famose che hanno fatto parte della sua vita ma che ci sono state altre relazioni importanti con donne non note. E poi precisa anche una cosa: se quella con Belen Rodriguez si può definire una vera e propria relazione, una storia d’amore, quella con Giulia de Lellis non lo è stata. “Con Giulia sono stati solo 5-6 mesi” dice il pilota che però viveva in Svizzera insieme a Giulia e poche settimane dopo dall’inizio della loro storia era stato già presentato in famiglia ecco…Poi spiega: “Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità ma lei crede solo a quello che vuole credere.” Una spiegazione parecchio criptica a dire il vero…Restando comunque nel mondo del gossip, qualcosa ci dice che Iannone sulle copertine delle riviste di cronaca rosa ci starà anche nei prossimi mesi. Il pitola scenderà in pista con Lucrezia Lando, che è tornata single da poco e tra i due si nota già una certa sintonia…Noi vi abbiamo avvisati…

