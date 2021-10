Nicola ringrazia mamma Patrizia Mirigliani con tutto l’amore del mondo: “Mi ha salvato la vita”

Tra i momento più emozionanti della puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri c’è stato sicuramente l’incontro tra Patrizia Mirigliani e Nicola, suo figlio. I due hanno una storia complicatissima da raccontare e mamma Patrizia ci ha provato a farlo in tv lo scorso anno, quando ha trovato il coraggio, dopo tutto quello che aveva fatto, anche di aprirsi al mondo e confidare di come aveva dovuto salvare la vita a suo figlio denunciandolo. Un gesto estremo, una decisione che Patrizia ha dovuto prendere da sola, perchè non c’era nessuno al suo fianco in questa battaglia. Un tunnel che ha risucchiato Patrizia e Nicola Pisu. Oggi la Mirigliani sorride e vede suo figlio sorridere, pensa che in fondo, ci sia la luce ma resta con i piedi per terra perchè sa che le dipendenze sono insidiose, e dopo tutto quello che si è sofferto, sia ha sempre paura di poter ricadere.

Patrizia Mirigliani e Nicola Pisu finalmente possono sorridere

“Non pensavo oggi anche di poter sorridere. Abbiamo passato un periodo bruttissimo. – ricorda, e continua – Da quando avevi 18 anni abbiamo combattuto una battaglia che sembrava impossibile. Io non sono qui a raccontare i momenti brutti, che ricordi da solo, voglio dirti che quando hai parlato della denuncia, tu hai liberato me e te da un dolore grande, immenso. Quando sono andata nel commissariato a fare una cosa che mai avrei pensato di fare, ma dovevo farlo per salvare mio figlio!“. Una storia difficile quella di Nicola che in casa non si è nascosto. A chi ha voluto ascoltarlo ha parlato di quanto rubava nella borsa di sua madre, di tutto quello che è arrivato a fare per la droga. Ha parlato di quando era rimasto totalmente solo, di quando ha dormito per strada. E anche di quel padre che non c’è mai stato, neppure quando lui gli aveva chiesto aiuto.

Quando Signorini ha chiesto a Nicola se c’è qualcosa che voleva dire alla sua mamma, senza esitazioni il Pisu ha commentato: “La voglio ringraziare perchè mi ha salvato la vita e le voglio dire che le voglio tanto bene”.