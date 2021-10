Carola e Luigi sono la prima coppia di Amici 21? I dubbi della ballerina

Maria de Filippi non sbaglia quasi mai. Nell’ultima puntata di Amici 21, lei che è sempre molto attenta a non farsi scappare qualcosa sulla vita privata degli allievi, si è lasciata scappare una battutina che ha fatto capire che tra Carola e Luigi ci potesse essere del tenero. In studio i due chiamati in causa hanno sorriso ma dopo la registrazione della puntata che abbiamo poi visto sabato, sono tornati in casetta e in particolare Carola, ha avuto una reazione su quanto accaduto. La Ballerina sembra indecisa sul da farsi, non sa se Luigi le possa piacere o meno ma soprattutto è stra convinta che se anche dovesse trovare qualcuno di speciale, le cose non andrebbero bene; parlando infatti con i suoi amici ha raccontato che in queste sue prime esperienze amorose, ha sempre avuto sfortuna perchè ha preferito mettere la danza al primo posto e tutte le storie sono andate male. Ha quindi paura che possa succedere con Luigi Strangis la stessa cosa.

Carola e Luigi sono la prima coppia di Amici 21? Ecco le ultime news

“Ogni volta in cui si parla di questa cosa il mio cervello va in fumo perchè il mio cervello è occupato solo da una cosa, la danza” ha detto Carola mentre si sfogava con i suoi amici di stanza. Qualcuno le ha anche fatto notare che se non vuole avere una relazione, dovrebbe parlare in modo chiaro e diretto con Luigi ma la ballerina ha detto che al momento è davvero confusa e che non sa che cosa vuole davvero. “Io sono sposata con la danza, guarda ho anche l’anello. Lui mi intriga ma non mi attrae ma questo non significa che non mi piace” ha detto Carola. La ballerina ha anche spiegato che non si aspettava di trovare così presto una persona che le potesse in qualche modo interessare e che quindi adesso è davvero confusa…